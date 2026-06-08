Israel retalia e ataca instalações no Irã apesar de pedido de Trump

Israel atacou alvos militares no oeste e no centro do Irã nesta segunda-feira, 6, horas após Teerã lançar mísseis contra território israelense neste final de semana.

A ofensiva aconteceu mesmo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmar que pediria ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que evitasse uma resposta militar para preservar o cessar-fogo mediado por Washington.

Segundo os militares israelenses, a operação teve como alvo sistemas de defesa aérea, instalações militares e locais ligados ao lançamento de mísseis iranianos. A imprensa estatal iraniana relatou explosões em áreas de Teerã, Isfahan e Tabriz.

A nova escalada marca a retomada do confronto direto entre Israel e Irã pela primeira vez desde o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em abril. Segundo o Wall Street Journal, o episódio coloca em risco as negociações conduzidas por Washington para tentar conter os conflitos no Oriente Médio.

Ataques começaram após bombardeio israelense em Beirute

A crise se intensificou depois que Israel bombardeou dois edifícios na região de Dahiye, reduto do Hezbollah nos arredores de Beirute. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, o ataque deixou dois mortos e 20 feridos.

Israel afirmou que o alvo era um centro de comando do grupo xiita libanês. O Hezbollah e o Irã consideraram a ação uma violação dos entendimentos firmados após o cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos.

Em resposta, o Irã lançou várias ondas de mísseis contra Israel, os primeiros do país após o acordo de cessar-fogo em abril, mediado pelo Paquistão. Sirenes de alerta foram acionadas em cidades como Tel Aviv, enquanto explosões provocadas por interceptações foram registradas em diferentes regiões do país.

As autoridades israelenses afirmaram ter interceptado todos os projéteis e não relataram vítimas graves.

Entre os alvos israelenses estava uma importante instalação petroquímica iraniana. A agência estatal Fars informou que o complexo sofreu danos após os bombardeios.

A Guarda Revolucionária do Irã classificou o ataque como uma medida perigosa e advertiu que instalações energéticas em toda a região podem se tornar alvos caso os confrontos avancem.

O grupo também afirmou ter atacado bases aéreas no sul de Israel, enquanto os militares israelenses anunciaram uma nova rodada de bombardeios com dezenas de aeronaves contra sistemas de defesa aérea iranianos.

Trump tenta evitar ampliação do conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que trabalha para evitar uma escalada do conflito.

Segundo relatos da imprensa americana, Trump pediu tanto ao Irã quanto ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que interrompam os ataques e retomem as negociações.

A Casa Branca tenta preservar o cessar-fogo firmado em abril e manter as conversas com Teerã, que incluem temas como a segurança regional e a navegação no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

*Com EFE