Quem é Padre Kelmon, candidato do PTB que apareceu no debate deste sábado

O nome de Padre Kelmon passou a ter mais destaque na campanha eleitoral no início de setembro, quando foi oficializado candidato à Presidência da República pelo PTB nas eleições de 2022. A decisão foi tomada pelo partido após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter barrado a candidatura de Roberto Jefferson (PTB), em prisão domiciliar.

Assim, faltando um mês para o primeiro turno, Padre Kelmon foi de vice de Jefferson para titular na chapa -- o vice, agora, é Pastor Gamonal, também do PTB. O programa de governo apresentado ao TSE não mudou. Continua, inclusive, com a foto de Roberto Jefferson na capa. As propostas tratam da defesa de pautas de direita e conservadoras.

Kelmon defende o Estado mínimo, a convocação de uma Assembleia Constituinte, a redução da carga tributária e a "defesa da vida desde a concepção". O posicionamento contra o aborto em qualquer situação é uma das principais bandeiras do candidato do PTB, exposto no primeiro debate presidencial de que participou, em 24 de setembro, no SBT.

Kelmon Luis da Silva Souza, nascido em Acajutiba, uma cidade de 15 mil habitantes na Bahia, tem 45 anos e diz pertencer à Igreja Católica Apostólica Ortodoxa del Perú. Ao anunciar a candidatura como vice, o PTB afirmou que ele é um “padre ortodoxo cristão e conservador”, líder do Movimento Cristão Conservador do PTB e do Movimento Cristão Conservador Latino Americano.

O partido diz que Kelmon “sempre se dedicou à igreja e ao combate político do avanço da esquerda cristofóbica no país”. No programa de governo, ele reafirma o compromisso religioso, ao propor a “criminalização da cristofobia” e a “proibição da legalização, do plantio, cultivo e venda da maconha no país”. Segundo o PTB, Kelmon atua ativamente contra a legalização do direito ao aborto desde as eleições de 2010.

O candidato se aproximou de Roberto Jefferson em 2020, ao recebê-lo em missão ortodoxa na Bahia, e foi a convite dele que assumiu o Movimento Cristão Conservador e, neste ano, entrou na chapa do partido. Kelmon declarou um patrimônio de R$ 8.548,13 à Justiça Eleitoral.

