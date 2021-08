Tecnologia é um pote de ouro, mas sozinha não resolve nada

Por Ana Busch*

Digitalização e automatização são questão de sobrevivência. E dados se transformaram em ouro – valem mais que dinheiro, escreve Andrea Fernandes, em sua coluna desta semana, em que trata do quanto nos tornamos vulneráveis quando o dado virou um bem coletivo.

Se juntarmos dados e automação, xeque-mate. Dados acionáveis podem criar uma estratégia customizada e eficaz. A lista é infindável: 5G, energia renovável, telemedicina. São muitas tecnologias e formas diferentes de compreensão do mundo.

Mas de fato, qual é o alcance disso tudo? Quanto toda essa tecnologia impacta e muda, de fato, a realidade. O meu dia a dia, o seu dia a dia. Vamos pensar em cascata. Vivemos uma emergência climática, para usar o tema cravado pelo jornal inglês The Guardian. Regenerar o planeta é urgente. O desafio é grande, e o tempo é curto, como escreve Danilo Maeda.

E as organizações estão preparadas para isso? Ou estamos falando de alta tecnologia e baixa sensibilidade? Para melhorar o caráter das organizações, é preciso mudar, e muito. Recorro às palavras de Rodrigo Pinotti para lembrar que não basta ter tecnologia, é preciso dar acesso.

Aí penso nas quatro singelas lições que aprendi esta semana com Bruna Sion, mãe de Tomás e Felipe, e brilhante gestora:

pessoas vêm antes de tudo (até de 5G, energia renovável e dados) tudo bem não estar bem (afinal de contas quem está?) seu estado de espírito reflete em todo o resto (então, segura sua onda) pensa bem no que vai fazer diferença daqui a dois anos (quase nada).

A semana

Ainda esta semana na Bússola, pesquisa inédita aponta que aumentou o valor de companhias que possuem presidentes à frente da agenda ESG. Evandro Tokarski mostra como ser dono do próprio negócio sem nunca estar sozinho, no sistema de franquias.

Para falar da pandemia, André Jácomo escreve sobre o quanto a desinformação colaborou para a trajetória dos números. E Alon Feuerwerker levanta a polêmica em torno da aplicação da terceira dose da vacina.

Verdade ou ficção

A ideia deste texto surgiu de uma conversa no WhatsApp com meu amigo antropólogo e mestre em semiótica Hugo Martinelli. Não veio da tecnologia, mas de um diálogo que poderia ter acontecido ao vivo – não fosse a pandemia –, por telefone, na Praça Por do Sol (se não tivesse perdido a graça com as grades recém-instaladas, outro assunto da mesma conversa). Frase gatilho: "Embora existam tantas possibilidades, a verdade é que tudo ainda é muito ficcional." São dois mundos que precisam conversar.

*Ana Busch é jornalista, diretora de Redação da Bússola e sócia da Tamb Conteúdo Estratégico

