Como a gestão com IA impulsionou o modelo de 'capital híbrido'

Por Lorena Puppo*

Durante décadas, o crescimento das empresas seguiu uma lógica relativamente previsível: aumentar receita exigia aumentar equipes, estruturas e camadas de gestão. Quanto maior a operação, maior o quadro de funcionários necessário para sustentá-la.

A inteligência artificial começa a romper essa lógica e talvez esteja criando a maior mudança na dinâmica empresarial desde a digitalização da economia.

Uma nova geração de empresas já opera com níveis de produtividade considerados improváveis até poucos anos atrás, combinando estruturas mais enxutas com capacidade de execução muito superior.

Em alguns casos, organizações conseguem dobrar receita com metade do quadro tradicionalmente necessário para isso.

Temos dados que indicam que empresas que reorganizam suas operações em torno da IA podem alcançar ganhos superiores a 40% em eficiência operacional nos próximos anos.

O conceito de capital híbrido

O ponto central, porém, não está apenas na adoção de tecnologia. Está na forma como as empresas redesenham sua estrutura para operar em um modelo híbrido de capacidade, conceito que, na Woba, chamamos de Eficiência de Capital Híbrido (ECH).

A ideia parte de uma mudança simples, mas profunda: pela primeira vez, empresas conseguem adicionar habilidade, velocidade e escala sem aumentar proporcionalmente suas estruturas humanas.

Historicamente, produtividade corporativa dependia quase exclusivamente de pessoas. Cada nova contratação aumentava potencial de entrega, mas também ampliava custos, complexidade organizacional e necessidade de coordenação.

A IA reabre essa equação ao funcionar como uma nova camada de capacidade operacional.

Mas é justamente aqui que surge o principal risco corporativo da próxima década.

O risco dual da ineficiência tecnológica

Existe hoje uma tendência de tratar inteligência artificial como solução automática para eficiência.

Na prática, isso tem levado empresas a um novo tipo de ineficiência: aumentar gastos com IA sem reorganizar processos, fluxos de decisão e estruturas internas. O custo da IA passa a ocupar o lugar do custo humano sem necessariamente gerar retorno proporcional.

Ao mesmo tempo, existe o extremo oposto: companhias que continuam expandindo equipes sem revisar o modelo operacional, preservando estruturas desenhadas para uma lógica pré-IA.

Esses dois movimentos formam um risco dual. De um lado, a “ineficiência tradicional”: contratar demais sem redesenhar o trabalho.

Do outro, a “ineficiência moderna”: investir demais em IA sem reorganizar a operação. Nenhum dos dois destrói uma empresa imediatamente, mas ambos corroem competitividade no médio prazo.

Da tecnologia para a arquitetura organizacional

É por isso que a discussão sobre inteligência artificial começa a migrar da tecnologia para arquitetura organizacional. O debate deixa de ser apenas “quais ferramentas usar” e passa a ser “como uma empresa híbrida deve operar”.

Nesse contexto, eficiência deixa de significar apenas redução de custo. Passa a representar capacidade de liberar recursos, tempo, energia operacional e capacidade organizacional para reinvesti-los em diferenciação competitiva.

Esse é o ponto central do modelo de capital híbrido. À medida que ferramentas de IA se popularizam, ganhos operacionais tendem a virar commodity.

Empresas conseguem automatizar processos, acelerar entregas e reduzir despesas de maneira relativamente semelhante. O diferencial competitivo passa a surgir no que cada organização faz com a capacidade liberada por essa eficiência.

Como gerar vantagem competitiva estrutural

Quando esse ganho é absorvido apenas em margem, ele rapidamente deixa de ser vantagem e passa a ser exigência de mercado. Quando é usado apenas para acelerar o que já existe, a diferenciação também tende a desaparecer rapidamente.

Mas quando a capacidade liberada é reinvestida deliberadamente em novas capacidades, como produtos, experiência do cliente, adaptação organizacional e inteligência estratégica, a eficiência passa a gerar vantagem estrutural.

Esse é o movimento que, na Woba, definimos como “vantagem cumulativa”: um ciclo em que cada ganho de eficiência libera nova capacidade organizacional, que pode ser reinvestida em diferenciação.

Essas novas capacidades aumentam novamente a eficiência da empresa, reiniciando o ciclo em um patamar superior. A vantagem deixa de somar e passa a se multiplicar.

O futuro da produtividade e a janela de transição

A própria adoção da IA também desafia a lógica tradicional de retorno imediato. Organizações tendem a atravessar inicialmente um “vale de adoção”, período em que absorvem custos de implementação e operam em modelos híbridos antes de capturar ganhos estruturais mais consistentes.

Hoje, acreditamos que o mercado vive uma janela decisiva de 18 a 24 meses para essa transição.

Assim como aconteceu na transformação digital, organizações que aprenderem primeiro a operar nesse modelo híbrido devem construir vantagens estruturais difíceis de replicar no médio prazo. As demais correm o risco de competir com estruturas mais pesadas, custos maiores e menor velocidade de adaptação.

Mais do que uma revolução tecnológica, a inteligência artificial parece inaugurar uma nova lógica econômica dentro das empresas.

E talvez o principal impacto dessa mudança não seja substituir pessoas, mas redefinir a forma como capacidade produtiva, eficiência e vantagem competitiva serão construídas daqui para frente.

*Lorena Puppo é VP de Pessoas & Cultura da Woba, plataforma de escritórios flexíveis.