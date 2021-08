Como a automação pode revolucionar sua estratégia de compreensão de dados?

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Como fazer a diferença nas estratégias de marketing com as mesmas ferramentas a que a maioria da concorrência também tem acesso?

Utilizando processos de automação para leitura e compreensão de dados.

Simples?

O campeão mundial de xadrez, Mikhail Botviniik disse: “Nada é tão efetivo para o desenvolvimento da força de um enxadrista quanto as análises independentes, tanto das partidas dos grandes jogadores quanto das suas próprias”.

O importante é saber ler, conseguir tomar a ação certa, no cliente correto e no momento mais adequado.

As plataformas de automação que antes estavam disponíveis apenas para grandes profissionais de marketing, hoje estão mais democratizadas e fáceis de usar.

Além disso, agir com base nos dados corretos também implica agir com empatia baseada em dados, ou seja, humanizar os dados de forma a poder conhecer cada cliente para além das informações, buscando insights e processos relacionáveis a fim de entregar experiências com valor agregado.

O mercado de trabalho sofreu com a pandemia quando empresas foram forçadas a demitir seus funcionários. Os departamentos de RH terão que assumir o desafio de um recrutamento onde estatísticas de desempenho, folha de pagamento, engajamento e pesquisa de funcionários serão a base para uma estratégia de organização muito mais objetiva. Dados acionáveis serão parte fundamental para essa mudança organizacional de criação de planos direcionados à contratação e treinamento de funcionários.

A medição das campanhas de influenciadores também pode ser beneficiada com o uso de dados acionáveis. Os resultados de suas atividades são bem compreendidos, porém uma medição e uso eficaz poderá alinhar os objetivos de cada campanha com uma estratégia mais bem alinhada.

Mas como fazer essa diferença?

A primeira coisa a fazer é ter em mãos uma plataforma de acesso a métricas que ajude a entender o comportamento de cada cliente além de ter a capacidade de medir o ROI, ou seja, entender quais atividades de marketing provocam mais resultados.

A partir daí, sairão os melhores indicadores para uma estratégia de marketing de conteúdo baseado em dados.

Uma boa análise tem que levar em conta os insights que surgirão. Não basta capturar dados, é necessário saber agir.

Assim como em uma partida de xadrez, o tabuleiro, junto com o movimento das peças, estão para serem analisados, mas a tomada de decisão é o que faz a diferença de cada jogador.

Um dado, por si só, nos traz uma informação, mas é o conjunto deles, decodificados, que trarão uma análise mais robusta para uma tomada de decisão significativa.

O jogador mais experiente, que cruza todas as informações e, a partir daí, traça a sua trajetória, é o que, na maioria das vezes, vence.

Portanto, dados têm que ser analisados, cruzados, observados a partir de vários aspectos para gerar feedbacks assertivos.

Xeque-mate!

A aprendizagem é contínua, mas só os dados acionáveis poderão trazer uma estratégia customizada e eficaz.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

