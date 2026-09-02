IA reduz vagas para jovens desenvolvedores e pode causar escassez de seniores

Por Rodrigo Palhano, Co-Fundador e Vice-Presidente do Conselho de Administração da TecnoSpeed*

Se a inteligência artificial automatiza justamente as tarefas pelas quais os desenvolvedores iniciantes aprendem a profissão, quem serão os profissionais seniores de que o mercado precisará no futuro?

Corrigir erros, escrever testes, interpretar logs e manter sistemas sempre foram atividades de entrada, mas também funcionavam como formação prática e ajudavam a construir o repertório necessário para decisões mais complexas.

Quando essas experiências desaparecem sem que novos caminhos de aprendizagem sejam criados, o ganho imediato de produtividade pode se transformar em uma dívida de senioridade.

Emprego de jovens desenvolvedores cai nos Estados Unidos

Os primeiros sinais justificam atenção. Segundo o AI Index Report 2026, da Universidade de Stanford, o emprego de desenvolvedores de software entre 22 e 25 anos caiu quase 20% nos Estados Unidos desde 2024, enquanto profissionais mais velhos tiveram trajetória diferente.

O dado não permite atribuir a retração exclusivamente à IA nem reproduzir automaticamente o fenômeno no Brasil, mas revela uma pressão sobre a porta de entrada da profissão justamente quando as empresas aceleram a adoção dessas ferramentas.

IA aumenta produtividade, mas não necessariamente aprendizagem

O incentivo econômico é compreensível, já que a IA consegue elevar a velocidade de execução, porém produtividade e formação não avançam necessariamente juntas.

Em experimento divulgado pela Anthropic em janeiro de 2026, profissionais aprenderam uma nova biblioteca de programação com e sem assistência de IA, e o grupo que utilizou a ferramenta obteve média de 50% na avaliação posterior, ante 67% entre aqueles que trabalharam sem ela.

Uma meta-análise publicada em maio de 2026, reunindo 23 estudos, chegou a conclusão semelhante ao identificar efeito positivo moderado sobre produtividade, mas sem ganho estatisticamente significativo de aprendizagem.

Reduzir desenvolvedores juniores pode cobrar um preço no futuro

É justamente aqui que as empresas precisam evitar uma interpretação perigosa. A capacidade da IA de executar tarefas iniciais não deveria servir como justificativa para reduzir a contratação de desenvolvedores juniores, porque arquitetura, segurança, sistemas legados e resposta a incidentes continuam dependendo de experiência acumulada em problemas reais.

Economizar na formação hoje pode significar encontrar, alguns anos à frente, menos profissionais preparados para revisar códigos, tomar decisões arquiteturais e assumir responsabilidade técnica.

O trabalho dos desenvolvedores migra da criação para a supervisão

A própria natureza do trabalho já começa a mudar nessa direção. Estudo longitudinal publicado em 2026 por Annie Vella e Kelly Blincoe mostrou que 82% dos participantes passaram a dedicar menos tempo à escrita direta de código, enquanto 84% relataram aumento de produtividade.

Ao mesmo tempo, a percepção de piora em alguma dimensão da experiência de desenvolvimento cresceu de 14% para 27%.

Essa migração da criação para a verificação, associada ao conceito de supervisory engineering, torna o julgamento técnico ainda mais relevante, porque o profissional deixa de apenas produzir código e passa também a orientar, revisar e corrigir aquilo que a IA entrega.

Formação precisa incorporar a inteligência artificial sem criar atalhos

O problema é que ninguém aprende a supervisionar aquilo que nunca precisou compreender. A formação dos juniores, portanto, precisa ser redesenhada para incorporar a IA sem transformar a ferramenta em um atalho permanente.

Isso significa exigir que o profissional explique e justifique o código gerado, compare abordagens, investigue erros antes de solicitar uma solução completa, revise testes e riscos e participe de discussões com desenvolvedores seniores.

Também significa ensinar quando confiar na ferramenta, como verificar uma resposta e em quais situações a responsabilidade técnica exige que a recomendação da IA seja rejeitada.

Mercado de software brasileiro enfrenta o mesmo desafio

No Brasil, essa discussão merece atenção porque a adoção da tecnologia avança em um mercado que já enfrenta escassez de profissionais especializados.

Segundo o estudo Mercado Brasileiro de Software 2026, da ABES, com dados da IDC, IA generativa e agentes inteligentes são prioridade de investimento para 53% dos executivos, enquanto 94,3% das 41.613 empresas de software e serviços são micro ou pequenas.

Para equipes enxutas, automatizar atividades iniciais pode parecer uma solução natural para reduzir custos, mas não deveria eliminar justamente os espaços em que novos profissionais aprendem regras de negócio, segurança, integração e responsabilidade sobre sistemas.

Produtividade hoje não pode comprometer a senioridade de amanhã

A pergunta, portanto, não é apenas quanto código a inteligência artificial permitirá produzir em menos tempo, mas quem estará preparado para supervisionar esse código daqui a cinco ou dez anos.

Se o mercado reduzir as oportunidades de entrada porque as tarefas básicas podem ser automatizadas, corre o risco de comprometer a formação dos profissionais experientes de que dependerá no futuro.

Ganhar produtividade agora é desejável, desde que esse ganho não seja financiado pela capacidade técnica que ainda precisará ser construída.

*Rodrigo Palhano é Vice-Presidente do Conselho de Administração da TecnoSpeed, com ampla atuação no setor de tecnologia e software. Possui experiência em gestão, estratégia e desenvolvimento de empresas de tecnologia, acompanhando de perto os desafios e transformações do mercado de software no Brasil.*