Turismo: startup unifica operação de agências e capta R$ 7,5 mi

As agências de viagem já foram os principais players no mercado de turismo, e é a retomada deste papel que a PassHub deseja alcançar. A plataforma atua como hub que conecta agências a diferentes consolidadoras e fornecedores, tudo em apenas um ambiente.

Com apenas 9 meses, a empresa já possui mais de de 2 mil agências cadastradas e já se tornou infraestrutura tecnológica essencial para o setor.

Em vez de acessar vários sistemas e lidar com plataformas distintas para comparar condições comerciais, o agente de viagens utiliza a tecnologia para centralizar as buscas, mantendo total liberdade para escolher com quem trabalhar.

PassHub anuncia rodada de investimento de R$ 7,5 milhões

Para seguir com a evolução no modelo de negócios, a empresa acaba de anunciar uma rodada de investimento de R$ 7,5 milhões, liderada pela Parceiro Ventures.

“Esse modelo busca aumentar o poder comercial das pequenas e médias agências, aproximando-as de condições, produtos e tecnologias que tradicionalmente eram acessíveis apenas aos grandes players do setor”, afirma Alan Barbosa, CEO da PassHub.

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Segundo a companhia, a meta é inverter a lógica do mercado

A experiência do usuário e o uso de Inteligência Artificial são os grandes diferenciais da plataforma, reduzindo etapas e automatizando a rotina dos agentes.

Presente desde a busca até o suporte, a combinação de automação e IA consegue tornar certas atividades diárias até 10 vezes mais rápidas.

“Boa parte da tecnologia usada pelo agente de viagens ainda exige que ele se adapte ao sistema. Nós queremos fazer o contrário: construir uma tecnologia que se adapte ao agente.

Nosso objetivo é que ele gaste menos tempo operando plataformas e mais tempo vendendo, atendendo seus clientes e crescendo a própria agência”, destaca Barbosa.

Como será utilizado o valor captado?

Os recursos da nova rodada serão aplicados para acelerar o desenvolvimento tecnológico e ampliar as integrações da plataforma, que já atua além da emissão ao incorporar ferramentas de pagamentos, atendimento e gestão.

Essa camada tecnológica criada pela PassHub permite unificar a distribuição, devolvendo competitividade ao profissional.

“O turismo é uma indústria gigantesca, mas que ainda possui muita fragmentação tecnológica. Estamos construindo a infraestrutura para mudar isso”, resume o porta-voz da empresa.