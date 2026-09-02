CBF anuncia data da 1ª convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo; veja a programação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia, pela próxima Data FIFA, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O anúncio será realizado na quarta-feira, 9 de setembro, às 15h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela CBF TV.

Na apresentação da lista, o técnico Carlo Ancelotti divulgará os 26 jogadores escolhidos para iniciar a preparação da equipe rumo à Copa do Mundo de 2030. A primeira sequência de compromissos será disputada em setembro, durante a chamada Super Data FIFA, que terá três partidas internacionais para a equipe brasileira. A programação da temporada também inclui outra Data FIFA em novembro de 2026.

Quando serão os próximos jogos?

Esta será a primeira convocação da Seleção Brasileira após a participação no último Mundial. O Brasil terá dois confrontos diante da Austrália. O primeiro duelo está marcado para 25 de setembro, às 7h de Brasília (20h no horário local), no estádio Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, no mesmo horário, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no estádio Suncorp, em Brisbane.

Depois dos jogos contra a Austrália, a Seleção Brasileira terá pela primeira vez um confronto diante da Índia. A partida está prevista para 3 de outubro, às 11h de Brasília (19h30 no horário local), no estádio Salt Lake, em Calcutá.

A convocação será a primeira de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira após o último Mundial e definirá o grupo inicial para o ciclo até a Copa do Mundo de 2030.

O treinador vai anunciar 26 jogadores para os amistosos contra Austrália e Índia, que fazem parte da preparação da equipe nacional durante a próxima Data FIFA.

O Brasil terá três partidas internacionais no período de setembro, com dois jogos contra a Austrália e um confronto inédito diante da Índia.

Para elaborar a lista de convocados, Carlo Ancelotti, sua comissão técnica e os profissionais do Departamento de Seleções Masculinas acompanham partidas de competições nacionais e internacionais, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e torneios europeus.

Segundo o comunicado da CBF, o treinador também mantém o trabalho de integração entre a Seleção Principal e as categorias de base. A iniciativa começou após sua chegada e ganhou maior participação com foco nos próximos compromissos das equipes de formação, como a Copa do Mundo Sub-17, em novembro, no Qatar, e a preparação da base para o próximo ciclo olímpico, conduzida por Paulo Victor, técnico da Seleção Sub-20.