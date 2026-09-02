Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Real Time Big Data: Benedita e Crivella têm 14% em corrida ao Senado no Rio de Janeiro

Levantamento mostra empate técnico quádruplo pelas duas vagas fluminenses no Senado Federal

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 14h58.

Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelas duas vagas do Rio de Janeiro ao Senado Federal está acirrada, com quatro candidatos tecnicamente empatados, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 2.

No cenário consolidado, Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) lideram com 14% cada, seguidos de perto por Pedro Paulo (PSD), com 13%, e Carlos Jordy (PL), que registra 11%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na sequência do levantamento, mais empates. Carlos Portinho (PL) e Monica Benicio (PSol) têm 9% cada um, e Waguinho (Republicanos) registra 8%. No pelotão de baixo, Marcos Dias (Podemos) soma 3%. Ribeiro Afonso (Democrata) e Clemente (Democrata) têm 1% cada.

Helio Secco (Missão), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugenio (PCO), Michelly Xavier (UP), Paula Falcão (PSTU) e Vinicius Benevides (UP) não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 8%, e 9% dos eleitores não quiseram ou não souberam responder.

Primeiro e segundo votos

Ao desmembrar a preferência do eleitorado, o levantamento revela estratégias distintas na escolha dos candidatos. Para o primeiro voto, Benedita e Crivella despontam com 18% cada, enquanto Pedro Paulo e Jordy registram 11% da preferência inicial dos entrevistados.

No segundo voto, o cenário se inverte, evidenciando a busca por nomes complementares. Pedro Paulo assume a liderança nesta modalidade com 14%, seguido por Jordy (11%), enquanto Benedita e Crivella recuam para 10% cada na segunda opção dos fluminenses.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 28 de agosto e 1 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo RJ-08350/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisRio de JaneiroSenado
Próximo

Mais de Brasil

Pisa: 72% dos alunos brasileiros não atingem nível básico em matemática

Paraná Pesquisas: Eduardo Paes lidera no Rio com 43,5%; Douglas Ruas tem 20,3%

Paraná Pesquisas: Benedita lidera disputa ao Senado no Rio com 30,7%; Crivella tem 20,5%

Pesquisa BTG/Nexus: Augusto Cury tem 45% e Lula, 43%, no 2º turno

Mais na Exame

Brasil

Pisa: 72% dos alunos brasileiros não atingem nível básico em matemática

Pop

Qual é o próximo feriado nacional? Veja as folgas que restam em 2026

Inteligência Artificial

Empresas estão gastando demais com IA por um erro básico, diz executiva da SAS

Exame IN

Quanto a TotalEnergies deve pagar para ampliar sua fatia na Casa dos Ventos