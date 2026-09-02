Real Time Big Data: Benedita e Crivella têm 14% em corrida ao Senado no Rio de Janeiro

A disputa pelas duas vagas do Rio de Janeiro ao Senado Federal está acirrada, com quatro candidatos tecnicamente empatados, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 2.

No cenário consolidado, Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) lideram com 14% cada, seguidos de perto por Pedro Paulo (PSD), com 13%, e Carlos Jordy (PL), que registra 11%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na sequência do levantamento, mais empates. Carlos Portinho (PL) e Monica Benicio (PSol) têm 9% cada um, e Waguinho (Republicanos) registra 8%. No pelotão de baixo, Marcos Dias (Podemos) soma 3%. Ribeiro Afonso (Democrata) e Clemente (Democrata) têm 1% cada.

Helio Secco (Missão), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugenio (PCO), Michelly Xavier (UP), Paula Falcão (PSTU) e Vinicius Benevides (UP) não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 8%, e 9% dos eleitores não quiseram ou não souberam responder.

Primeiro e segundo votos

Ao desmembrar a preferência do eleitorado, o levantamento revela estratégias distintas na escolha dos candidatos. Para o primeiro voto, Benedita e Crivella despontam com 18% cada, enquanto Pedro Paulo e Jordy registram 11% da preferência inicial dos entrevistados.

No segundo voto, o cenário se inverte, evidenciando a busca por nomes complementares. Pedro Paulo assume a liderança nesta modalidade com 14%, seguido por Jordy (11%), enquanto Benedita e Crivella recuam para 10% cada na segunda opção dos fluminenses.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 28 de agosto e 1 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo RJ-08350/2026.