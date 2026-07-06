Quais profissionais estão em falta no Brasil com o avanço da inteligência artificial

A expansão da inteligência artificial está mudando rapidamente o mercado de trabalho brasileiro. Ao mesmo tempo em que empresas investem em automação e análise de dados, cresce a dificuldade para contratar profissionais com as competências necessárias.

Uma pesquisa realizada pela Ford em parceria com o Datafolha mostrou que 98% das médias e grandes empresas brasileiras enfrentam dificuldades para contratar profissionais de tecnologia. Entre as vagas mais difíceis de preencher estão as de especialistas em inteligência artificial e engenheiros de software.

Por que faltam profissionais no Brasil?

A transformação digital acelerou em praticamente todos os setores, da indústria ao varejo. Porém, a formação de profissionais não acompanha o mesmo ritmo.

Segundo o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o país ainda enfrenta um déficit na formação de talentos em tecnologia e possui baixa participação de graduados em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática em comparação com outros países.

As carreiras mais procuradas

Entre os profissionais mais disputados estão:

Especialistas em inteligência artificial

São responsáveis por desenvolver modelos capazes de reconhecer padrões, gerar conteúdo, automatizar tarefas e apoiar decisões de negócios.

Engenheiros de software e cientistas de dados

Esses profissionais criam sistemas, desenvolvem aplicações e transformam grandes volumes de informações em análises que ajudam empresas a tomar decisões mais rápidas.

Especialistas em cibersegurança

Com o aumento do uso de dados e da inteligência artificial, cresce também a necessidade de proteger sistemas contra ataques digitais e vazamentos de informações.

Profissionais que unem tecnologia e negócios

Empresas também buscam gestores, analistas e consultores capazes de traduzir necessidades de negócio em projetos tecnológicos, conectando equipes técnicas e áreas estratégicas.

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O que explica essa escassez?

Além da velocidade das mudanças tecnológicas, empresas relatam dificuldades para encontrar profissionais com experiência prática, domínio técnico e habilidades comportamentais, como comunicação, resolução de problemas e pensamento analítico.

Outro fator é que novas funções surgem mais rapidamente do que os programas tradicionais de formação conseguem atualizar seus currículos.

Como se preparar para as novas oportunidades

Independentemente da profissão, entender como utilizar a inteligência artificial tornou-se uma competência valorizada em diferentes áreas.

Investir em capacitação contínua, desenvolver conhecimentos em análise de dados, automação e ferramentas de IA, além de fortalecer habilidades como pensamento crítico e colaboração, pode ampliar as oportunidades de carreira.

Pesquisas recentes mostram que a escassez de talentos deve permanecer elevada nos próximos anos, indicando que profissionais preparados terão maior competitividade em um mercado cada vez mais orientado por tecnologia.

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