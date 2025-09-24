O relatório State of AI-assisted Software Development 2025, do programa Dora do Google Cloud, concluiu que a inteligência artificial se tornou parte do dia a dia de desenvolvedores e equipes de tecnologia. A pesquisa, que ouviu cerca de 5 mil profissionais globalmente, aponta que 90% dos desenvolvedores já usam IA, um crescimento de 14% em relação ao ano passado.

Em média, os profissionais dedicam 2 horas diárias ao uso da tecnologia, e usam ao integrar a tecnologia a fluxos de trabalho que vão do desenvolvimento ao gerenciamento de produtos.

Entre os que utilizam IA, 65% dependem fortemente das ferramentas, sendo que 20% afirmam usar “muito” e 8% “extremamente”. Os benefícios são claros: mais de 80% relatam ganhos de produtividade e 59% perceberam melhora na qualidade do código.

O levantamento confirma que a IA acelera processos e impacta a qualidade técnica do software.

Ainda existe desconfiança

Apesar da ampla adoção e dos benefícios percebidos, alguns profissionais de desenvolvimento de software ainda demonstram cautela no uso da IA. O relatório revela um “paradoxo da confiança”: enquanto 24% dos entrevistados afirmam confiar “muito” (4%) ou “bastante” (20%) na IA, 30% confiam pouco (23%) ou nada (7%). Portanto, mesmo sem confiança total, muitos consideram os resultados da IA úteis e valiosos.

Embora a IA melhore o desempenho individual, seu efeito nas organizações é mais complexo. A pesquisa mostra que a adoção da tecnologia está ligada a um maior volume de entrega de software. No entanto, o desafio de garantir que o software funcione corretamente antes de chegar ao usuário ainda persiste.

Impacto nas equipes

O estudo deste ano também concluiu que a IA pode atuar como “espelho e multiplicador”. Em organizações coesas, aumenta a eficiência. Já em equipes fragmentadas, evidencia fragilidades.

Para compreender melhor essas condições, o relatório identifica sete arquétipos de equipe, oferecendo uma visão mais humana e detalhada do que impulsiona o sucesso na adoção da IA. Os perfis vão de “altos desempenhos” a equipes presas em um “gargalo legado.

Para empresas preparadas para adotar IA, novas ferramentas podem evoluir os processos de trabalho, o que garante ganhos de produtividade e transformação organizacional.

