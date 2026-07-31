O gap de 100 mil vagas: o que o déficit de talentos em IA revela sobre quem se qualifica agora

O Brasil forma cerca de 53 mil profissionais de tecnologia por ano. A demanda anual, segundo a Brasscom, ultrapassa 150 mil vagas. O descompasso não é um dado isolado: projeções da McKinsey, citadas pela ABES, apontam que essa diferença entre oferta e demanda pode chegar a um milhão de profissionais até 2030.

O setor de TI brasileiro cresceu 18,5% em 2025, ritmo acima da média mundial, segundo dados da ABES/IDC. Esse crescimento não é puxado apenas por infraestrutura ou software tradicional. A inteligência artificial se tornou o centro dos investimentos em transformação digital das empresas no país.

Onde o investimento está concentrado

O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê R$ 23 bilhões até 2028. Em paralelo, projeções de mercado apontam que os investimentos em transformação digital devem somar R$ 774 bilhões no mesmo período, dos quais R$ 145,9 bilhões vão diretamente para inteligência artificial.

Esse volume de capital não se converte em tecnologia sozinho. Ele se converte em contratação. E é justamente aí que o descompasso entre oferta e demanda de profissionais qualificados fica mais visível.

Diante desse cenário, programas como o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul, em parceria com a EXAME, surgem como resposta direta à necessidade de profissionais capazes de aplicar IA aos negócios. Saiba mais e inscreva-se aqui.

O que os números de contratação mostram

A busca de empresas por profissionais com conhecimento em inteligência artificial cresceu 306% no último ano, segundo levantamento da Gupy. Um estudo da IBM mostra que 51% das empresas brasileiras já tratam a contratação de talentos em IA como prioridade estratégica.

Esse cenário aparece também nos salários. Enquanto a média salarial nacional gira em torno de R$ 3.500, profissionais sêniores especializados em inteligência artificial já ultrapassam facilmente os R$ 25 mil mensais.

A escassez de mão de obra qualificada é o principal fator que pressiona essa remuneração para cima.

O Brasil disputa talento com o resto do mundo

O país tem a quarta maior intenção de contratação do planeta para o terceiro trimestre de 2026, atrás apenas de Índia, Porto Rico e Estados Unidos, segundo o ManpowerGroup. Mais da metade das empresas brasileiras, 52%, planeja aumentar o quadro de funcionários no período, com destaque para o setor de informação e tecnologia. Esse ritmo de contratação reforça o mesmo ponto: há mais vagas ligadas a dados e inteligência artificial do que profissionais preparados para ocupá-las.

Quem sai na frente nesse cenário

O descompasso entre formação e demanda não é um problema restrito a quem já trabalha com tecnologia. Empresas de fintechs a agroindústrias buscam profissionais capazes de conectar dados, IA e estratégia de negócio, não apenas especialistas técnicos em programação.

Isso significa que a qualificação em IA deixou de ser um diferencial exclusivo de quem programa. Profissionais de gestão, marketing, vendas e operações que desenvolvem essa competência entram em um mercado onde a oferta de talentos capacitados segue muito abaixo da demanda das empresas.

O próximo passo para quem quer entrar nesse mercado

O descompasso não deve se resolver no curto prazo. Os investimentos anunciados para os próximos anos indicam que a demanda por profissionais capacitados em inteligência artificial deve seguir crescendo.

Para quem avalia se qualificar agora, o cenário atual combina pouca concorrência qualificada e prêmios salariais altos para quem chega preparado.

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