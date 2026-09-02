Bússola & Cia: Brasil é 3º maior mercado global de higiene infantil

O mercado brasileiro de higiene e beleza deve movimentar cerca de R$ 260 bilhões neste ano. O volume consolida o país como o terceiro maior mercado consumidor do mundo no setor e também na venda de produtos infantis, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).

O recorte que atrai a atenção do varejo, no entanto, é a mudança no padrão de compras das famílias e a adequação do portfólio a cada faixa etária. Na primeira infância (0 a 3 anos), o volume diário de vendas é liderado por fraldas descartáveis e lenços umedecidos.

Já entre crianças de 4 a 8 anos, os itens com maior saída são shampoos, condicionadores e produtos de higiene oral com personagens.

"O hábito do autocuidado ajuda a prevenir problemas de saúde e estimula a autoestima dos jovens", afirma a gerente de Categorias da Viveo, Patrícia Wawruch Amaral. "Entre os pequenos, produtos com personagens e elementos do seu universo tornam o momento mais atrativo”, complementa.

OAB-RJ e O Dia promovem 1º debate com candidatos ao Senado

A OAB-RJ e o jornal O Dia realizaram nesta terça-feira (1º/9) o primeiro debate entre candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026.

O evento aconteceu na sede da seccional, no Centro do Rio. Dos oito candidatos convidados, seis participaram:

Carlos Jordy (PL),

Carlos Portinho (PL),

Marcelo Crivella (Republicanos),

Marcos Dias (Podemos),

Mônica Benício (Psol),

Waguinho (Republicanos).

Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD) recusaram o convite, alegando incompatibilidade de agenda.

O debate ao Senado teve transmissão ao vivo pelos canais da OAB-RJ e do jornal O Dia no YouTube, atingindo mais de 25 mil visualizações simultâneas, com mediação do jornalista Sidney Rezende.

A íntegra do debate está disponível nos canais da OAB-RJ e O Dia no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=eXQDuUTXe3k

https://www.youtube.com/watch?v=sJGKUgtO-zA

Inter realiza segunda edição do Inter Invest Summit

Belo Horizonte recebe, em 26 de setembro, a segunda edição do Inter Invest Summit, na Arena MRV.

Promovido pelo Inter, Super App financeiro global com mais de 45 milhões de clientes, o evento reunirá grandes nomes do mercado para discutir investimentos, finanças pessoais, comportamento financeiro, macroeconomia, inteligência artificial e tendências.

A principal atração será Morgan Housel, autor de A Psicologia Financeira. Após reunir mais de 6 mil pessoas em 2025, o Summit espera receber mais de 8 mil participantes neste ano. Ingressos estão disponíveis na Sympla.

TIM conquista reconhecimento por ações contra a violência de gênero

A TIM recebeu em agosto, uma Moção de Reconhecimento e Louvor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo apoio às ações da Rede de Enfrentamento à Violência à Mulher do município.

A homenagem, proposta pela vereadora Joyce Trindade, foi entregue à VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil, Maria Antonietta Russo, em cerimônia realizada no Auditório Aarão Steinbruch, no Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia.

A honraria reconhece a contribuição da companhia para o enfrentamento à violência contra as mulheres e para o fortalecimento da rede de proteção, com destaque as ações desenvolvidas pela empresa na promoção da cidadania e dos direitos femininos.

Reforma Tributária no B2B

Estudo da Qive com 40,4 milhões de notas fiscais de serviços (R$ 277,3 bilhões) revela que 17,6% dos documentos já preenchem os campos de IBS e CBS, indicando a transição gradual para a Reforma Tributária no B2B.

O levantamento também aponta que o Varejo lidera em volume de notas (11 milhões), enquanto o setor de Serviços lidera em valor financeiro (R$ 71,2 bilhões).

Para Daniel Paschino, CFO da Qive, os dados fiscais deixam de ser apenas uma obrigação regulatória e passam a gerar inteligência para a tomada de decisão no contas a pagar

Tragetta lança plataforma de entrega expressa e expande atuação no Brasil

A Tragetta, divisão de transporte de cargas fracionadas do Grupo FEMSA no Brasil, que projeta faturar R$ 1,6 bilhão em 2026, anuncia o lançamento da Tragetta Express, plataforma que conecta motoristas parceiros à sua operação logística para ampliar a capacidade de entregas em todo o país.

Com lançamento nacional, a solução permitirá que motoristas com utilitários, vans, caminhões ou uma frota, após cadastro e validação, realizem entregas por meio de aplicativo.

A iniciativa atende tanto empresas quanto consumidores finais e faz parte da estratégia da companhia para acelerar sua transformação digital, aumentar a eficiência operacional e oferecer mais agilidade e rastreabilidade às operações logísticas.

ROIT nomeia ex-Madero como diretor financeiro para sustentar ciclo de expansão

A ROIT, TaxTech especializada em tecnologia tributária, anunciou a chegada de Sergio Cordeiro, ex-CFO do Grupo Madero por sete anos, como seu novo diretor financeiro. Com mais de 25 anos de experiência em finanças corporativas, governança, M&A e reestruturação, o executivo chega à companhia com a missão de fortalecer a estrutura financeira, ampliar a previsibilidade e apoiar a estratégia de crescimento com foco em geração de caixa e alocação eficiente de recursos. No Madero, Cordeiro liderou captações que superaram R$ 1 bilhão e iniciativas tributárias que recuperaram cerca de R$ 50 milhões em créditos. O movimento reforça o posicionamento da ROIT em acelerar sua expansão e escala, combinando inteligência artificial e tecnologia aplicada aos processos financeiros, contábeis e tributários.

Connecting Food anuncia Andrea Muniz como nova COO

Andrea Muniz assume como Chief Operating Officer (COO) da Connecting Food, empresa especializada em redistribuição de alimentos para organizações sociais que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

À frente das áreas de Operações, TI e Produto, a executiva chega com a missão de consolidar a operação da empresa no Brasil e apoiar os próximos passos de sua expansão internacional.

Com mais de 15 anos de experiência em tecnologia e transformação de negócios, ela já passou por companhias como Sanofi, Siemens e Prosegur.

Ao longo da carreira, desenvolveu expertise na estruturação e escala de operações complexas, conectando estratégia de negócios, tecnologia e desenvolvimento de produtos.

Benefícios corporativos variam mais de nove vezes entre setores

Levantamento da Biz, empresa de pagamentos e multibenefícios corporativos, mostra que o valor médio do benefício de alimentação oferecido pelas empresas varia mais de nove vezes entre setores.

Com dados do primeiro semestre de 2026, o estudo aponta que o ticket vai de R$ 168,68 na Construção Civil a R$ 1.530,85 em Eletricidade e Gás.

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social aparece na sequência, com R$ 1.210,73, enquanto o setor financeiro registra média de R$ 661,77.

Na categoria Premiação, os valores vão de R$ 40, em Água, Esgoto e Gestão de Resíduos, a R$ 6.051,32 em Agricultura e Pecuária.

Em Refeição, Atividades Imobiliárias lideram, com média de R$ 4.011, seguidas por Agricultura e Pecuária, com R$ 944,22. Já Transporte e Mobilidade apresentam menor dispersão, com maior ticket médio de R$ 466,67.

Turismo sênior vira oportunidade de negócio para a hotelaria

O avanço do turismo entre pessoas com mais de 60 anos começa a abrir uma nova frente de negócios para hotéis e resorts. Segundo pesquisa realizada com apoio do Ministério do Turismo, 52% desse público fazem pelo menos três viagens por ano e 34% gastam mais de R$ 10 mil anuais com viagens.

Para Daniel Pereira, gerente da Equipotel e especialista em hospitalidade, o movimento exige que a hotelaria vá além da acessibilidade e passe a pensar em produtos e experiências desenhados para esse consumidor.

“O público sênior não busca apenas uma estrutura adequada, mas experiências que ofereçam conforto, autonomia, segurança e bem-estar. Para a hotelaria, entender essas necessidades pode representar uma oportunidade de criar novos produtos, serviços e modelos de relacionamento com um consumidor que tem frequência e poder de consumo”, afirma.

A tendência acompanha o envelhecimento da população e pode impulsionar investimentos em infraestrutura, gastronomia, lazer e serviços personalizados para esse público.