Bússola & Cia: Brasil é 3º maior mercado global de higiene infantil

De beleza infantil a investimentos e turismo sênior, novos hábitos de consumo abrem oportunidades para empresas no Brasil
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Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07h00.
O mercado brasileiro de higiene e beleza deve movimentar cerca de R$ 260 bilhões neste ano. O volume consolida o país como o terceiro maior mercado consumidor do mundo no setor e também na venda de produtos infantis, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).
O recorte que atrai a atenção do varejo, no entanto, é a mudança no padrão de compras das famílias e a adequação do portfólio a cada faixa etária. Na primeira infância (0 a 3 anos), o volume diário de vendas é liderado por fraldas descartáveis e lenços umedecidos.
Já entre crianças de 4 a 8 anos, os itens com maior saída são shampoos, condicionadores e produtos de higiene oral com personagens.
"O hábito do autocuidado ajuda a prevenir problemas de saúde e estimula a autoestima dos jovens", afirma a gerente de Categorias da Viveo, Patrícia Wawruch Amaral. "Entre os pequenos, produtos com personagens e elementos do seu universo tornam o momento mais atrativo”, complementa.
A OAB-RJ e o jornal O Dia realizaram nesta terça-feira (1º/9) o primeiro debate entre candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
O evento aconteceu na sede da seccional, no Centro do Rio. Dos oito candidatos convidados, seis participaram:
Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD) recusaram o convite, alegando incompatibilidade de agenda.
O debate ao Senado teve transmissão ao vivo pelos canais da OAB-RJ e do jornal O Dia no YouTube, atingindo mais de 25 mil visualizações simultâneas, com mediação do jornalista Sidney Rezende.
A íntegra do debate está disponível nos canais da OAB-RJ e O Dia no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=eXQDuUTXe3k
https://www.youtube.com/watch?v=sJGKUgtO-zA
Belo Horizonte recebe, em 26 de setembro, a segunda edição do Inter Invest Summit, na Arena MRV.
Promovido pelo Inter, Super App financeiro global com mais de 45 milhões de clientes, o evento reunirá grandes nomes do mercado para discutir investimentos, finanças pessoais, comportamento financeiro, macroeconomia, inteligência artificial e tendências.
A principal atração será Morgan Housel, autor de A Psicologia Financeira. Após reunir mais de 6 mil pessoas em 2025, o Summit espera receber mais de 8 mil participantes neste ano. Ingressos estão disponíveis na Sympla.
A TIM recebeu em agosto, uma Moção de Reconhecimento e Louvor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo apoio às ações da Rede de Enfrentamento à Violência à Mulher do município.
A homenagem, proposta pela vereadora Joyce Trindade, foi entregue à VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil, Maria Antonietta Russo, em cerimônia realizada no Auditório Aarão Steinbruch, no Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia.
A honraria reconhece a contribuição da companhia para o enfrentamento à violência contra as mulheres e para o fortalecimento da rede de proteção, com destaque as ações desenvolvidas pela empresa na promoção da cidadania e dos direitos femininos.
Estudo da Qive com 40,4 milhões de notas fiscais de serviços (R$ 277,3 bilhões) revela que 17,6% dos documentos já preenchem os campos de IBS e CBS, indicando a transição gradual para a Reforma Tributária no B2B.
O levantamento também aponta que o Varejo lidera em volume de notas (11 milhões), enquanto o setor de Serviços lidera em valor financeiro (R$ 71,2 bilhões).
Para Daniel Paschino, CFO da Qive, os dados fiscais deixam de ser apenas uma obrigação regulatória e passam a gerar inteligência para a tomada de decisão no contas a pagar
A Tragetta, divisão de transporte de cargas fracionadas do Grupo FEMSA no Brasil, que projeta faturar R$ 1,6 bilhão em 2026, anuncia o lançamento da Tragetta Express, plataforma que conecta motoristas parceiros à sua operação logística para ampliar a capacidade de entregas em todo o país.
Com lançamento nacional, a solução permitirá que motoristas com utilitários, vans, caminhões ou uma frota, após cadastro e validação, realizem entregas por meio de aplicativo.
A iniciativa atende tanto empresas quanto consumidores finais e faz parte da estratégia da companhia para acelerar sua transformação digital, aumentar a eficiência operacional e oferecer mais agilidade e rastreabilidade às operações logísticas.
A ROIT, TaxTech especializada em tecnologia tributária, anunciou a chegada de Sergio Cordeiro, ex-CFO do Grupo Madero por sete anos, como seu novo diretor financeiro. Com mais de 25 anos de experiência em finanças corporativas, governança, M&A e reestruturação, o executivo chega à companhia com a missão de fortalecer a estrutura financeira, ampliar a previsibilidade e apoiar a estratégia de crescimento com foco em geração de caixa e alocação eficiente de recursos. No Madero, Cordeiro liderou captações que superaram R$ 1 bilhão e iniciativas tributárias que recuperaram cerca de R$ 50 milhões em créditos. O movimento reforça o posicionamento da ROIT em acelerar sua expansão e escala, combinando inteligência artificial e tecnologia aplicada aos processos financeiros, contábeis e tributários.
Andrea Muniz assume como Chief Operating Officer (COO) da Connecting Food, empresa especializada em redistribuição de alimentos para organizações sociais que atendem pessoas em vulnerabilidade social.
À frente das áreas de Operações, TI e Produto, a executiva chega com a missão de consolidar a operação da empresa no Brasil e apoiar os próximos passos de sua expansão internacional.
Com mais de 15 anos de experiência em tecnologia e transformação de negócios, ela já passou por companhias como Sanofi, Siemens e Prosegur.
Ao longo da carreira, desenvolveu expertise na estruturação e escala de operações complexas, conectando estratégia de negócios, tecnologia e desenvolvimento de produtos.
Levantamento da Biz, empresa de pagamentos e multibenefícios corporativos, mostra que o valor médio do benefício de alimentação oferecido pelas empresas varia mais de nove vezes entre setores.
Com dados do primeiro semestre de 2026, o estudo aponta que o ticket vai de R$ 168,68 na Construção Civil a R$ 1.530,85 em Eletricidade e Gás.
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social aparece na sequência, com R$ 1.210,73, enquanto o setor financeiro registra média de R$ 661,77.
Na categoria Premiação, os valores vão de R$ 40, em Água, Esgoto e Gestão de Resíduos, a R$ 6.051,32 em Agricultura e Pecuária.
Em Refeição, Atividades Imobiliárias lideram, com média de R$ 4.011, seguidas por Agricultura e Pecuária, com R$ 944,22. Já Transporte e Mobilidade apresentam menor dispersão, com maior ticket médio de R$ 466,67.
O avanço do turismo entre pessoas com mais de 60 anos começa a abrir uma nova frente de negócios para hotéis e resorts. Segundo pesquisa realizada com apoio do Ministério do Turismo, 52% desse público fazem pelo menos três viagens por ano e 34% gastam mais de R$ 10 mil anuais com viagens.
Para Daniel Pereira, gerente da Equipotel e especialista em hospitalidade, o movimento exige que a hotelaria vá além da acessibilidade e passe a pensar em produtos e experiências desenhados para esse consumidor.
“O público sênior não busca apenas uma estrutura adequada, mas experiências que ofereçam conforto, autonomia, segurança e bem-estar. Para a hotelaria, entender essas necessidades pode representar uma oportunidade de criar novos produtos, serviços e modelos de relacionamento com um consumidor que tem frequência e poder de consumo”, afirma.
A tendência acompanha o envelhecimento da população e pode impulsionar investimentos em infraestrutura, gastronomia, lazer e serviços personalizados para esse público.