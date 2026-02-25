Por que o profissional de RelGov precisa de tecnologia e inteligência

Por Anthony Christian Pinheiro*

Dados técnicos não resolvem problemas políticos; resoluções políticas exigem leitura, tempo e a capacidade de transformar informação em ação. Em anos eleitorais — e 2026 aponta para ser um dos mais relevantes da história política do Brasil — essa equação fica ainda mais urgente: o volume de proposições e a velocidade das negociações aumentam, e quem não monitorar com atenção o que acontece nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais corre o risco de ser surpreendido quando já for tarde demais.

Minha experiência em Relações Governamentais me ensinou algo simples e, ao mesmo tempo, muitas vezes negligenciado: informação não é o mesmo que inteligência. Em anos comuns já é difícil acompanhar o fluxo de proposições nas diferentes casas legislativas; em anos eleitorais majoritários — quando ocorrem disputas para presidente, governadores e vagas amplas nas assembleias — essa complexidade se multiplica. Projetos de lei emergem com mais frequência, agendas locais ganham nova visibilidade e o ritmo das decisões acelera. Nesses momentos, monitorar o que acontece nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais deixa de ser um diferencial: torna-se uma necessidade estratégica

Trabalhar com monitoramento legislativo significa, em primeiro lugar, não perder o timing

Muitas medidas relevantes aparecem em comissões ou emendas de última hora; outras se transformam por negociação política antes mesmo de virarem debates públicos. Equipes que não conseguem identificar essas movimentações cedo estão condenadas a reagir quando a janela de influência já se fechou. Por isso defendo que o foco dos profissionais de RelGov deve ser a antecipação — não apenas a captura de textos e números, mas a leitura do que esses dados significam para agendas específicas e para o calendário eleitoral.

A tecnologia tem um papel central nessa tarefa. Hoje dispomos de ferramentas que digitalizam proposições, classificam temas, rastreiam tramitação e geram alertas em tempo real. Essas plataformas não substituem o trabalho humano, mas o potencializam: permitem que equipes concentrem esforço analítico onde realmente importa. Sem tecnologia, o custo humano de varrer centenas de diárias de pautas é proibitivo; com ela, é possível priorizar riscos, construir narrativas e planejar intervenções com antecedência.

Ao mesmo tempo, é preciso ser crítico quanto às promessas de inteligência artificial

Modelos de IA ajudam a processar volumes massivos de texto e a identificar padrões — por exemplo, tendências temáticas ou deputados mais ativos em determinados assuntos. Contudo, a IA tende a reproduzir vieses dos dados e pode priorizar sinais ruidosos se não for calibrada com regras e validações humanas. A minha visão é que IA deve ser usada como amplificador de capacidades, não como substituto da análise política.

Na prática, recomendo três ações para organizações que querem se preparar para um ano eleitoral:

Mapear prioridades locais: nem todo projeto de lei afeta igualmente todas as operações. Defina quais temas são críticos para cada estado e município.

Investir em fluxo de trabalho entre tecnologia e pessoas: automatize a captura e o alerta, mas garanta processos claros para triagem, interpretação e ação.

Revisar constantemente: avalie a qualidade dos alertas e dos modelos de IA, corrija falsos positivos e atualize critérios conforme a agenda política evolui.

Além disso, há uma dimensão relacional que não pode ser automatizada: entender quem influencia quem, quais são as lideranças informais e como eventos locais podem escalar para pautas amplas. Em ano eleitoral, essas redes se reorganizam com maior frequência — líderes locais ganham voz e alianças temporárias surgem. Capturar essa dinâmica exige histórico, presença e análise qualitativa.

Do ponto de vista ético e institucional, também é essencial transparência sobre o uso de IA e preservação de dados sensíveis. Modelos que influenciam tomada de decisão pública devem ser auditáveis; profissionais de RelGov precisam considerar o impacto de suas ações na esfera pública e agir conforme normas legais e de integridade.

Em síntese:

Monitorar projetos de lei em estados e municípios durante anos eleitorais é uma atividade que exige disciplina, método e tecnologia. A combinação entre plataformas capazes de processar e priorizar informação e profissionais capazes de interpretar o contexto político é o que transforma dados em inteligência útil. Se há uma lição que levo desses anos acompanhando o Legislativo é que a vantagem competitiva em RelGov não vem de quem tem mais dados, e sim de quem lhes dá sentido em tempo útil — e em 2026 essa capacidade será mais valiosa do que nunca.

*Anthony Christian Pinheiro é advogado e profissional de Relações Governamentais. Sócio-fundador do Monitor Legislativo.