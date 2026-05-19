Como campanhas de 'selinhos' conquistaram o consumidor digital

Por Andrea Sylos*

O maior equívoco da transformação digital talvez tenha sido imaginar que físico e online competiam entre si.

Na realidade, o consumidor não escolheu um lado; ele integrou ambos.

O verdadeiro varejo moderno não é uma disputa de canais, mas uma convergência de hábitos. É aqui que a lealdade omnichannel se redefine.

Fidelizar não é apenas 'estar em todo lugar', mas garantir uma continuidade emocional e de jornada em cada ponto de contato.

Nesse cenário, mecânicas consagradas como as campanhas de selinhos revelam uma resiliência surpreendente.

A psicologia por trás das recompensas

O questionamento estratégico é inevitável: em uma era dominada por IA e hiperpersonalização, por que um modelo de recompensa progressiva mantém um engajamento tão superior?

A resposta reside na psicologia da conquista, que a tecnologia potencializa, mas não substitui. A resposta está menos na mecânica e mais na psicologia.

Os selinhos, físicos ou digitais, operam sobre três pilares fundamentais do comportamento humano: progresso visível, recompensa tangível e sensação de conquista.

Diferente de muitos programas de pontos, que se diluem em números abstratos, o selinho materializa a jornada.

Ele mostra ao consumidor onde ele está e, principalmente, o quão perto está de chegar lá.

O engajamento no ecossistema omnichannel

No ambiente omnichannel, essa lógica ganha ainda mais potência.

Hoje, o consumidor pode acumular “selinhos” ao comprar na loja física, completar desafios no aplicativo, interagir com a marca nas redes sociais ou até participar de campanhas sazonais.

Cada ponto de contato deixa de ser apenas transacional e passa a contribuir para uma narrativa de relacionamento.

Não é mais sobre comprar. É sobre avançar. Nesse contexto, a natureza da recompensa também evolui, e se torna decisiva. Não basta recompensar, é preciso recompensar com significado.

Quando campanhas de selinhos se conectam a marcas de desejo, o incentivo deixa de ser apenas transacional e passa a carregar valor simbólico.

O valor simbólico e o efeito de progresso

Trocar pontos por um item aspiracional e reconhecido e socialmente amplifica a percepção de conquista e reforça a escolha pela marca promotora da campanha.

Mais do que o benefício em si, está em jogo o que ele representa: status, pertencimento e realização.

É essa combinação que transforma uma mecânica simples em um motor de engajamento contínuo, porque o consumidor não está apenas completando uma cartela, está se aproximando de algo que ele realmente quer.

Esse avanço contínuo cria um tipo de vínculo que vai além da conveniência. Ele ativa um senso de compromisso quase silencioso.

Quando o consumidor já percorreu parte do caminho, ele tende a continuar, não apenas pelo prêmio final, mas pelo valor percebido do percurso já realizado.

É o que a economia comportamental descreve como o efeito de progresso.

E, no varejo, isso se traduz em maior recorrência, ticket médio mais alto e, sobretudo, preferência de marca.

A evolução digital dos selinhos

Outro ponto relevante é a adaptabilidade desse modelo ao digital. Os selinhos evoluíram.

Hoje, eles podem ser gamificados, personalizados e integrados a dados de comportamento em tempo real.

É possível criar missões, liberar recompensas intermediárias, ajustar desafios conforme o perfil do cliente e até transformar a jornada em uma experiência social.

Mas o princípio permanece o mesmo: tornar o relacionamento visível e recompensador.

Isso revela um aprendizado importante para marcas que buscam relevância no omnichannel: inovação não significa abandonar o passado, mas reinterpretá-lo com inteligência.

Enquanto muitas estratégias digitais falham por excesso de complexidade ou falta de clareza de valor, os selinhos funcionam justamente por sua simplicidade.

Eles são intuitivos, universais e emocionalmente eficazes.

Em um cenário onde o consumidor é constantemente exposto a estímulos, escolhas e distrações, criar uma sensação de progresso concreto pode ser mais poderoso do que qualquer promessa sofisticada.

No fim das contas, lealdade não se constrói apenas com tecnologia, nem apenas com descontos. Ela nasce da combinação entre experiência consistente e recompensa percebida.

E tudo o que o consumidor precisa para continuar escolhendo uma marca é sentir que está sendo valorizado ao longo da jornada.

*Andrea Sylos é Diretora Geral da TCC Brasil.