Kassab realiza tour por SP com Leite, Ratinho Jr. e Caiado de olho na eleição

No processo de dar musculatura para os seus presidenciáveis, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, levará os pré-candidatos à Presidência da sigla para uma série de agendas em São Paulo.

As agendas contarão com as presenças dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Júnior (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás).

O tour pelo maior colégio eleitoral ocorrerá no início de março. O líder da sigla irá levar os três governadores para participar de eventos políticos e discutir propostas e o projeto de quem será o futuro candidato do partido na corrida presidencial.

Na sexta-feira, 6, os políticos devem participar da cerimônia de filiações dos deputados Vitor Lippi e Maria Lucia Amary em Sorocaba (SP) seguindo para a capital paulista para o evento "Propostas PSD: Modelo para o Brasil", que terá a filiação de seis deputados estaduais de São Paulo.

Já no sábado, 7, os políticos acompanharão eventos de filiação em Santos, Itapevi e Presidente Prudente.

Na segunda-feira, 9, Kassab e os governadores participarão da reunião do Conselho Político e Social (COPS) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Em diversas pesquisas eleitorais, os três nomes do PSD aparecem na terceira posição em cenários de 1º turno, com percentuais que variam entre 5% e 9% das intenções de voto.

Em disputas de 2º turno, Ratinho Jr. é um dos nomes mais competitivos do partido contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas perde para o petista.

Kassab garante candidatura, mas Flávio sonha com Ratinho Jr. na vice

Kassab garante que a sigla terá candidato próprio, promessa realizada a Caiado quando o goiano se filiou ao partido.

Inicialmente, o presidente da sigla defendia a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Palácio do Planalto em uma articulação que poderia alçar Kassab ao posto de candidato governista ao Palácio dos Bandeirantes.

No entanto, o entorno do senador Flávio Bolsonaro (PL) tem outros planos. Segundo apurou a EXAME, Ratinho Jr. é visto como vice "dos sonhos" por aliados de Flávio.

Membros do PL veem que o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) precisa de um nome de centro para diminuir a rejeição. O governo mineiro, Romeu Zema (Novo), e a senadora Tereza Cristina (PP) são outros cotados.

Apesar dessas movimentações, o consenso de deputados ligados ao centrão ouvidos pela EXAME é que existe uma "disposição" de Kassab de lançar um dos nomes presidenciáveis de seu partido para apresentar uma opção de centro-direita, sem alinhamento ao bolsonarismo.