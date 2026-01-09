Eleições 2026: o calendário que todo eleitor precisa acompanhar

Em 2026, cerca de 155 milhões de pessoas devem ir às urnas para participar das eleições gerais do Brasil em outubro.

Brasileiros alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos são obrigados a votar, enquanto jovens de 16 e 17 anos podem escolher participar do pleito eleitoral, assim como pessoas com 71 anos ou mais.

Embora o primeiro turno esteja programado apenas para ocorrer no dia 4 de outubro, o calendário eleitoral possui datas antes da votação.

Confira as principais datas das eleições de 2026:

1º de janeiro

O início do ano também marcou a liberação do registro pesquisas de intenção de voto na Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei 9.504 de 1997, conhecida como "Lei das Eleições", os institutos de pesquisa possuem cinco dias antes da divulgação das pesquisas para realizar o cadastro no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle).

Caso o instituto ou entidade realize a publicação sem registro prévio, poderá ser multado.

6 de maio

O prazo mais importante para os eleitores é o dia 6 de maio: essa é a data limite para tirar o primeiro título de eleitor ou solicitar a transferência do domicílio eleitoral.

De acordo com a Lei das Eleições, nenhuma solicitação do tipo pode ser feita no prazo dentro de 150 dias antes das eleições, marcadas para 4 de outubro. Por isso, o prazo é 6 de maio. A partir de 7 de maio, as solicitações já estarão fechadas para que a Justiça Eleitoral possa organizar e administrar as informações.

20 de julho

De 20 de julho a 5 de agosto, devem ser realizadas as convenções partidárias. Os eventos políticos são utilizados para escolher os candidatos e candidatas de cada sigla.

No Brasil, é necessário estar filiado a um partido para concorrer no pleito eleitoral, desde que o partido tenha seu estatuto resgistrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até seis meses antes da eleição.

15 de agosto

A data é a limite para o registro de candidatos na Justiça Eleitoral. As agremiações precisam solicitar ao TSE os registros das candidaturas à Presidência, enquanto os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) devem ser procurados para cadastro de cargos como senadores, deputados e governadores.

Para concorrer aos cargos de deputado, senador, governador e vice-governador é necessário estar registrado como eleitor no estado em que pretende disputar a eleição.

A partir de 15 de agosto a Justiça Eleitoral também irá convocar os partidose emissoras de TV para definir o uso do horário eleitoral gratuito, que deverá ser exibido nos 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno.

16 de agosto

A propaganda eleitoral em si só poderá ser feita a partir de 16 de agosto, que é um dia após o término do prazo de registro das candidaturas.

4 de outubro

Essa é a data marcada para o primeiro turno do pleito eleitoral de 2026.

25 de outubro

Caso seja necessário segundo turno para os cargos de governador e presidente da República, a votação acontecerá em 25 de outubro de 2026, no último domingo do mês.