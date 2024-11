Eleições no ChatGPT: nos EUA, ferramenta redirecionou 2 milhões de pedidos para agências de notícias

Na primeira eleição em que chatbots de IA tiveram uma participação significativa como fontes de informações para eleitores, a OpenAI direcionou milhões de usuários para sites de notícias confiáveis.

Segundo a empresa, em um único dia, foram mais de 2 milhões de respostas indicando que os eleitores buscassem cobertura em fontes externas, com recomendações específicas como as agências Reuters e Associated Press.

A estratégia de redirecionamento para mídias tradicionais foi acompanhada de uma postura de alerta: ao invés de prover qualquer análise direta dos resultados eleitorais, a OpenAI limitou-se a orientar os usuários a buscar informações em fontes dedicadas e imparciais. Esse tipo de interação foi especialmente reforçado no dia da eleição e no dia seguinte.

Durante o mês anterior à eleição, o ChatGPT sugeriu para aproximadamente 1 milhão de pessoas o site CanIVote.org, plataforma do governo americano focada em orientações sobre o processo de votação.

Outro ponto destacado pela OpenAI foi a recusa em atender cerca de 250 mil pedidos para gerar imagens de candidatos, marcando a restrição do uso de IA generativa para conteúdos sensíveis e de alta visibilidade pública.

Concorrência com o modelo tradicional de informação

Paralelamente, a Perplexity, motor de busca baseado em IA, adotou uma abordagem ousada ao criar um hub próprio de informações eleitorais.

Essa iniciativa atraiu cerca de 4 milhões de acessos no período, conforme relatado pela empresa à Bloomberg.

Embora ainda distante do tráfego registrado pelos grandes canais de mídia, como a CNN, que obteve aproximadamente 67 milhões de acessos únicos no dia da eleição, o desempenho das plataformas de IA demonstra um crescente interesse por parte do público em explorar alternativas tecnológicas para a obtenção de informações.

Avaliando a relevância dos números, observa-se que, apesar de a CNN ainda registrar um volume dez vezes maior de acessos do que os hubs informacionais das plataformas de IA, o próprio fato de ter sido somente dez vezes maior indica um avanço para a indústria de IA.

A curiosidade dos eleitores e sua confiança na consulta a assistentes de IA refletem uma mudança importante no cenário informacional das eleições.

A postura adotada pela OpenAI se mostrou mais conservadora, enquanto a Perplexity arriscou ao se posicionar como fonte direta. Em ambos os casos, no entanto, a indústria celebrou o fato de que nenhum incidente relevante foi registrado.

Esse é um ponto relevante, considerando que, em caso de uma eleição mais disputada ou com um cenário de incertezas, como o ocorrido em 2020, o risco de polêmicas para as empresas de IA poderia ser muito maior.