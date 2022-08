Ocupação de escritórios alto padrão começa a voltar à normalidade

Os escritórios de alto padrão na cidade de São Paulo estão voltando a ser frequentados em praticamente sua totalidade. O fluxo da população fixa e variável dos prédios é de cerca de 60% dos níveis normais (período pré-pandemia), podendo a chegar em 100% em alguns casos. Esse percentual, um ano atrás, no auge da pandemia de covid-19, era de apenas 12%, segundo a consultoria imobiliária Newmark.

O volume de espaços de escritórios de alto padrão devolvidos no segundo trimestre foi menor em relação ao trimestre anterior (57 mil m² contra -0 mil m²). A variação em relação ao mesmo período de 2021 foi ainda mais significativa, quando as devoluções somaram 115 mil m². O resultado foi uma absorção líquida positiva de 16 mil m², segundo a Newmark.

“Os segmentos que mais ocuparam lajes corporativas foram financeiro/seguros, tecnologia e saúde, sobretudo na Faria Lima, Chucri Zaidan e Berrini, regiões que apresentaram os maiores volumes de absorção líquida”, afirma Mariana Hanania, diretora de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Newmark.

Foram entregues apenas 7,7 mil m² de novos edifícios no mercado, uma queda expressiva no novo estoque no 1º semestre. Este número estava em 263 mil m² no mesmo período de 2021 e o menor registro, até então, era de 42 mil m² no 1º semestre de 2019. O novo estoque previsto para 2022 soma mais 207 mil m² de área locável, patamar inferior ao da média anual histórica de 250 mil m² (2007 a 2021).

A taxa de vacância ficou praticamente inalterada e fechou em 23,77% vs. 23,84%.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também Vendas em shoppings têm alta de 24% em maio e já ultrapassam pré-pandemia

Fundo imobiliário é aposta da InvestCoop para impulsionar sistema Unimed

Com pandemia, brasileiros transformam sonho de reformar casa em realidade