Trump diz saber possível paradeiro de líder iraniano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que há uma “alta probabilidade” de Washington saber onde está Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã, e descartou a retirada das tropas americanas mobilizadas no conflito no Oriente Médio.

Em entrevista à NBC, gravada na sexta-feira e exibida neste domingo, 7, Trump descreveu Mojtaba Khamenei como uma figura “mais racional” que seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto em um ataque israelense no início das hostilidades.

Segundo o presidente americano, o novo líder iraniano também ficou ferido no bombardeio. “Mais jovem e, acredito, mais racional. Está bastante ferido”, afirmou.

Mojtaba Khamenei não aparece em público desde o ataque que matou seu pai. Trump sugeriu que os serviços de inteligência dos EUA possuem informações sobre sua localização, embora tenha evitado confirmar diretamente. “Não quero dizer se sei ou não onde ele está, mas há uma alta probabilidade de que sim”, declarou.

O presidente americano também afirmou que o Irã “não tem outra opção” além de negociar com Washington, mas disse que Teerã ainda resiste a um acordo por causa da postura “forte” e “orgulhosa” de seus líderes.

Trump afirmou que o arsenal iraniano foi significativamente reduzido desde o início do conflito. Segundo ele, o país dispõe agora de “alguns mísseis e alguns drones” e perdeu grande parte de sua capacidade ofensiva.

Ao comentar a presença militar americana na região, Trump rejeitou a possibilidade de retirada dos cerca de 50 mil soldados mobilizados. “Temos a melhor defesa e o melhor ataque que já se viu”, afirmou. Segundo ele, um recuo neste momento seria “insensato”.

O presidente reconheceu que 13 militares americanos morreram em incidentes ligados diretamente ao conflito, mas relativizou o número ao compará-lo com guerras anteriores envolvendo os EUA.

Entre os episódios citados estão ataques iranianos contra instalações militares americanas no Kuwait e na Arábia Saudita, além da queda de uma aeronave de reabastecimento KC-135 no oeste do Iraque.

*Com informações da EFE