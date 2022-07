Fundo imobiliário é aposta da InvestCoop para impulsionar sistema Unimed

A InvestCoop Asset Management, gestora de recursos financeiros do Sistema Unimed, aposta em uma nova estratégia para aumentar a capacidade de investimentos e impulsionar crescimento e novos negócios nas 341 cooperativas da marca Unimed. A asset instituiu seu primeiro fundo imobiliário de desenvolvimento e renda, que fechou, em maio, a captação de R$ 112,2 milhões para a construção do primeiro hospital da Unimed em Campina Grande, na Paraíba. A iniciativa foi motivada por uma visão estratégica de negócios, que busca acelerar o processo de verticalização. Com essa experiência bem-sucedida, a expectativa agora é pela criação de um fundo de investimento imobiliário nacional, cuja perspectiva de captação é de cerca de R$ 2 bilhões.

De acordo com Helton Freitas, CEO da InvestCoop Asset Management, o projeto para o fundo imobiliário nacional já está em discussão e pode ser aprovado até o final de 2022. O executivo defende essa estratégia como forma de garantir uma estrutura mais robusta e competitiva para as Unimeds em todo o país, investindo em serviços próprios e diferenciados, como hospitais, laboratórios e centros de imagem e oncológicos.

“A criação de um fundo imobiliário nacional pode nos ajudar a capturar novas oportunidades mercadológicas, em diferentes frentes de negócios e serviços em todo o Brasil. Com a captação desses recursos, esses investimentos ficam mais factíveis. É uma iniciativa de inteligência e estratégia sistêmica, que irá fortalecer as nossas cooperativas. Além disso, a verticalização é uma tendência já consolidada no competitivo mercado de saúde suplementar e acreditamos que, quando bem executada e gerida, pode trazer benefícios para as empresas e para os clientes”, declara Freitas.

Experiência na Paraíba

O primeiro fundo imobiliário de desenvolvimento e renda sob gestão da InvestCoop foi constituído em 2020 e finalizou, em maio de 2022, a captação de R$ 112,2 milhões para o projeto do hospital Unimed Campina Grande. Na primeira oferta, foram captados R$ 10,5 milhões para a compra do terreno. Na segunda oferta de cotas, o fundo arrecadou R$ 101,7 milhões para a construção da unidade.

O estudo para a viabilidade foi feito pela consultoria XVI Finance e a análise financeira passou pelo processo de governança da InvestCoop. A Coinvalores é a administradora fiduciária e a Corretora Warren foi a coordenadora-líder da segunda oferta.

“O sucesso de captação do nosso primeiro fundo imobiliário mostra a confiança do Sistema Unimed e do mercado na InvestCoop, mesmo diante de um momento econômico e político bastante adverso no país. Com um hospital próprio, a Unimed Campina Grande será capaz de ampliar os serviços ofertados na cidade, expandindo o market share da marca na região. Esse movimento de verticalização deve ser replicado com a instituição de fundos imobiliários para viabilizar a construção de hospitais da Unimed em diferentes regiões do país. A próxima cooperativa a se beneficiar da iniciativa deve ser a Unimed Maceió”, afirma o CEO da asset.

O hospital Unimed Campina Grande ocupará um terreno de 12 mil metros quadrados, que deve ficar pronto em 18 meses. As obras tiveram início no final do mês de maio e as instalações contarão com 48 quartos reversíveis em enfermaria, podendo chegar ao total de 127 leitos. O projeto inclui, ainda, um centro obstétrico e maternidade, unidade de pronto atendimento, centro de diagnóstico por imagem, laboratório e estrutura administrativa.

Atualmente, o Sistema Unimed é a maior cooperativa de trabalho médico do mundo, com 37% de participação no mercado nacional de planos de saúde. Conta com 149 hospitais próprios, mais de 18 milhões de beneficiários, 118 mil médicos cooperados e 341 cooperativas, gerando 134 mil empregos diretos no Brasil. A expectativa é que o novo recurso próprio, em Campina Grande, gere 3 mil novos empregos diretos e indiretos.

Unimed estreia na Bolsa de Valores

Com o início das negociações das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário do Hospital Unimed Campina Grande na Bolsa de Valores de São Paulo, qualquer investidor poderá investir seus recursos nesse projeto por meio de uma corretora, fortalecendo o Sistema Unimed e a saúde suplementar no Brasil. A iniciativa foi celebrada em maio, durante evento do tradicional toque de campainha realizado pela B3.

