Zukerman leiloa 449 imóveis em todo o país; veja como participar

Durante todo o mês de agosto, a Zukerman está leiloando 449 imóveis nas cinco regiões do Brasil. São casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais com preços abaixo do padrão de mercado e que podem ser arrematados de forma virtual. Os lotes disponíveis incluem imóveis dos bancos Bradesco, Santander, Safra e Daycoval.

As opções estão localizadas de Norte a Sul do país. No Sudeste, há oportunidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais; já no Centro-Oeste, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal; no Nordeste, na Bahia, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte; no Norte, no Amazonas e Pará; e no Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Como participar

Para participar, basta se cadastrar no site da Zukerman Leilão de Imóveis, ler o edital e se habilitar para dar lances no imóvel desejado e ter a chance de arrematar. As formas de pagamento variam conforme o lote.

