IRTech guia contribuintes na entrega da declaração do Imposto de Renda

O prazo final para declarar o Imposto de Renda de 2023 se aproxima, e com ele surgem as preocupações para não correr o risco de cair na temida malha fina. Este ano a Receita Federal definiu novas regras e critérios para os contribuintes e, de acordo com o Ministério da Fazenda, a expectativa da Receita é receber entre 38,5 milhões e 39,50 milhões de documentos. Por isso, se você deseja preencher a declaração corretamente, não sabe como fazer, e não tem um contador, uma nova tecnologia promete desburocratizar o processo de declaração de IR, a Declare Fácil.

A plataforma que torna este processo mais simples e acessível, é direcionada para pessoas físicas que precisam declarar os seus ganhos, inclusive por meio do carnê leão, ou para quem nunca antes declarou imposto em anos anteriores. Além de profissionais autônomos, motoristas de aplicativo, entregadores, entre outros.

Como descomplicar a declaração do Imposto de Renda?

De interface amigável e intuitiva, a tecnologia da IRTech guia o usuário ao longo de todo o preenchimento da declaração, até a emissão da DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, para quem tem imposto a pagar. O sistema faz o cálculo automático dos valores e oferece suporte em todas as etapas do processo.

“Separamos as funcionalidades para dar ainda mais agilidade: a plataforma é voltada para IRPF, já o aplicativo, para emissão do carnê-leão. Ambos pensados em função da crescente demanda por soluções que facilitem o dia a dia das pessoas", afirma Vicente Sevilha, cofundador da Declare Fácil, e referência no mercado contábil há mais de 35 anos.

A plataforma Declare Fácil, focada em ajudar quem precisa preencher a declaração de Imposto de Renda, já está disponível para acesso direto no site. Já o aplicativo da IRTech, focado no cálculo mensal do carnê-leão, pode ser baixado por qualquer pessoa que esteja sujeita a esta obrigação.

A empresa também oferece suporte técnico para auxiliar os usuários em caso de dúvidas ou problemas durante o processo de declaração. Os usuários podem utilizar os serviços em planos gratuitos ou pagos, com valores acessíveis a partir de R$ 33. “Com a nossa tecnologia, os contribuintes podem ficar tranquilos e ter a certeza de que suas declarações estarão em conformidade com as exigências do fisco”, diz.

