Google e Napp lançam plataforma gratuita para PMEs venderem na internet

Com o constante crescimento de novos negócios no digital, os proprietários de pequenas e médias empresas enfrentam diversos desafios para estabelecer sua presença na internet e conquistar consumidores em meio à alta concorrência do mercado.

Pensando nisso, o Google lançou oficialmente hoje, 18, no Brasil, uma nova plataforma, desenvolvida em parceria com a Napp Solutions, para melhor auxiliar os empreendedores a destacar seus produtos e serviços no mundo online, em especial o setor farmacêutico.

O evento, realizado na sede da empresa, em São Paulo, destacou as principais novidades que a nova tecnologia traz com a promessa de ser uma forte aliada do pequeno e médio empresário brasileiro.

No momento, a Plataforma Napp está disponível para cerca de 8 mil pequenas e médias farmácias de todo o Brasil já cadastradas. Até o final de 2024, entretanto, ela poderá ser acessada por milhares de empresas de outros segmentos, que terão à sua disposição desde ferramentas para criar seu primeiro site na internet, até variados produtos do Google voltados para a criação de publicidade online e gerenciamento de negócio e de relacionamento com clientes.

A proposta é de uma plataforma com interface fácil de usar e muitos recursos automatizados para poupar tempo de quem tem de gerenciar seus negócios com uma estrutura enxuta e pouco conhecimento na área tecnológica.

A escolha do setor de farmácias decorreu do fato de a Napp já ter cadastrado em seu banco de dados um grande número de empresas e produtos farmacêuticos comuns a todas as farmácias, o que facilitou a automatização que o Google está oferecendo ao empreendedor na nova plataforma, inclusive no processo de inserção e atualização dos produtos à venda.

O principal gargalo que a nova tecnologia visa solucionar é a redução do trabalho manual que muitos lojistas online executam para cadastrar produtos no sistema do Google Merchant Center. A novidade promete automatizar esse processo para que o empreendedor se concentre, de fato, em gerenciar as demandas na loja física.

Por exemplo, uma dificuldade usualmente enfrentada pelo lojista é o cadastro de fotos de produtos. A nova plataforma já tem disponíveis em seu banco de dados milhares de fotos de produtos farmacêuticos, viabilizando a automatização do processo.

Além de sua total gratuidade e do alto nível de automatização, outra grande vantagem da Plataforma Napp consiste no fato de que tudo isso estará integrado ao ambiente do Google Meu Negócio, permitindo ao cliente obter essas informações associadas à geolocalização, de modo a adquirir o produto procurado no lugar mais próximo a ele.

O que o empreendedor poderá fazer com a plataforma Napp?

O empreendedor terá à sua disposição vários produtos do Google, acessíveis em abas simples e de fácil navegação, para:

cadastrar os produtos do estoque da loja física de forma automática no Google.

acesso ao Painel de Mercado da Napp, que oferecerá à empresa cadastrada dicas de negócios, além de comparação de preços de produtos e análise de desempenho com concorrentes da região.

acesso a insights e tendências de mercado colhidos com base em campanhas realizadas no Google Ads, nos quais o lojista encontrará as informações mais relevantes do dia, resumo de avaliações, mensagens e interações.

criação de campanhas inteligentes de anúncios publicitários e de divulgação de seu estoque em lojas físicas de maneira simplificada e com ajuda em todas as etapas.

uso do Business Messages, para interação com seus clientes.

atualização de informações comerciais no Perfil da Empresa e gerenciamento de produtos no Merchant Center.

acesso a conteúdos educacionais exclusivos do Google com sugestões para alavancar suas vendas.

criação de seu site a fim de promover seus serviços e produtos.

Como ter acesso à plataforma?

Os farmacistas devem se cadastrar pelo site da Napp. A plataforma entrará em contato com o empreendedor para oferecer acesso a ela, enquanto a Softerhouse, empresa parceira da Napp, fará contato com os varejistas.

A expectativa é de que, até 2024, outros setores tenham acesso ao novo recurso. Inclusive, pequenas e médias empresas que não sejam do segmento de farmácias já podem fazer seu cadastro. Quando a plataforma estiver disponível, elas serão notificadas.

Essa é mais uma ação do Google para simplificar o processo de digitalização dos pequenos e médios negócios no Brasil.

Alan Costa é publicitário e diretor na Produzindo Digital, agência de marketing digital especializada em vendas pela internet.

