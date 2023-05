Como a Sympla reduziu 55% no custo com tecnologia low-code

A Zeev otimizou o fluxo de trabalho, gestão de tempo e eficiência nas operações administrativas da Sympla – empresa brasileira de tecnologia com plataforma online de eventos líder no Brasil. Com isso, foi possível centralizar em uma única ferramenta as solicitações, informações e documentação dos processos, além de obter conformidade em relação às políticas internas, bem como o aumento de eficiência e controle dos processos por parte da gestão das áreas. O resultado foi uma redução em 55% do custo mensal com outras soluções. Além disso, a implementação permitiu uma redução de 62% do SLA do processo de compras, as conquistas representaram redução de gastos de R$ 69 mil no período de nove meses.

“O low-code permite ter uma visualização mais ampla e compreensível das operações realizadas e, assim, otimizar essas ações. Além disso, o modo como o Zeev automatiza processos fortalece a transparência organizacional (que alimenta auditoria e compliance)”, afirma Rafael Bortolini, head de produtos da Zeev.

A tecnologia funciona muito bem para organizações que buscam automatizar os processos de forma rápida. E uma das maiores dores da Sympla consistia, principalmente, no uso de diversas ferramentas para gestão de solicitações ou gestão de processos, que, além de gerar alto custo para a empresa, provocava dificuldades como controle e gestão de licenças, dispersão dos canais de solicitação interna, ausência de documentação dos fluxos e processos e solicitações com informações incompletas. Além disso, a empresa tinha como entrave a gestão do conhecimento interno e treinamento de novos colaboradores, havendo processos em não regularidade com as políticas internas, levando a dificuldades na gestão de indicadores e eficiência das equipes.

Para enfrentar os desafios da empresa e atingir os benefícios e resultados esperados, a implementação das soluções low-code Zeev foi fundamental para agilizar a automatização dos processos. No caso da Sympla, um requisito importante era a adaptação das equipes. Por isso, na gestão da mudança, foi realizado um processo de alinhamento com as áreas e para as equipes, foi dado treinamento e apoio necessários para a adaptação das ferramentas. A empresa apresentou os impactos positivos no médio e longo prazo, trazendo as dores e custos para conquistar a confiança e apoio das equipes.

“O fato de a diretoria e as equipes apoiarem o projeto foi um dos fatores principais para o sucesso da implantação do projeto. Isso se deu pelo fato de que fizemos a gestão da mudança com muito cuidado. Os treinamentos e serviços oferecidos pela Zeev foram um fator que eliminou a nossa restrição técnica para a implantação da ferramenta. O tempo dos times das áreas de negócio foi um fator de dificuldade, sendo resolvido com a alocação do PMO e com a implementação gradual dos processos”, afirma Cibelle Lima, analista de negócios da Sympla.

