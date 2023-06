Filipe Toledo assina novo prato da Let's Poke

Para aproveitar a chegada dos dias mais frescos do outono e, em seguida, a estação mais fria do ano, a rede de culinária havaiana Let’s Poke atualizou o cardápio com opções de bowls quentes que chegam para complementar o cardápio. Um deles é assinado pelo surfista campeão mundial, Filipe Toledo, novo sócio da rede. Além deles, o Menu Degustação também terá uma novidade no cardápio.

Inspirado em um dos alimentos favoritos do surfista, que é o atum selado com crosta de gergelim, o poke assinado por ele ganhou o nome de Hot Tuna by Filipe Toledo. Esse bowl quente é composto por uma base de arroz japonês quente misturado com cenoura e brócolis, atum selado com crosta de gergelim e mais dois acompanhamentos, moyashi e crisp de alho poró. O molho escolhido foi o tarê.

Em quais regiões pode-se encontrar a Let's Poke?

Com relação ao Menu Degustação, opção disponível apenas nos salões dos restaurantes, localizados nos bairros do Tatuapé, Santana, Consolação, Vila Olímpia e Itaim Bibi, ele é elaborado para aqueles que querem conhecer os pokes autorais que mais fazem sucesso na rede.

São quatro minipokes: o poke Aloha, o mais vendido do Let’s Poke; o Tradicional de Salmão, uma referência aos pokes mais tradicionais do Havaí; o Ceviche, que é um poke autoral da rede elaborado com um ceviche de tilápia com camarão; e outro autoral, o Botão de Lula, composto por uma lula gigante vinda do Peru e, por ser uma iguaria devido ao seu tamanho, ela é cortada em botões.

Além dessa versão com os minipokes, em breve chegará também ao cardápio a versão "minibowls quentes" com as quatro novas receitas do cardápio: Hot Tuna by Filipe Toledo, Hot Chicken, Hot Pork e o Hot Tofu. Os amantes da culinária havaiana poderão escolher entre as duas opções no Menu Degustação.

