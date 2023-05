Foodtech coloca quase 6 milhões de refeições na mesa de brasileiros

A Connecting Food, foodtech brasileira de impacto social que trabalha com gestão inteligente de doação de alimentos excedentes, fechou 2022 com quase 3 mil toneladas de alimentos arrecadados. O montante garantiu o complemento de mais de 5,7 milhões de refeições na mesa de brasileiros.

Hoje mais de 400 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) recebem as doações. Mas Para este ano, a foodtech pretende dobrar esses números não só de instituições atendidas mas também de volume de alimentos redistribuídos nos próximos meses. Ao todo, a empresa já contribuiu para a doação de mais de 8 mil toneladas de alimentos para OSCs. E, ainda este ano, projeta aumentar seu portfólio de clientes, com um crescimento de faturamento de 50%.

A fundadora e CEO da Connecting Food, Alcione Pereira, afirma que uma das grandes conquistas de 2022 foi a primeira operação de colheita urbana e a consolidação do Movimento Todos à Mesa, em que a startup é cocriadora. “Em nossa primeira operação de colheita urbana, mapeamos os potenciais doadores de alimentos do território e conectamos com organizações sociais locais, além de direcionar a criação de uma política pública na cidade para garantia da perenidade desta iniciativa”, afirma.

Responsabilidade social através da doação

A Connecting Food conta com clientes como o Grupo Pão de Açúcar, Assaí Atacadista, Ifood, Proença, Nestlé, Danone, M.Dias Branco, DPA, Bauducco, Lopes Supermercados, Carrefour e Camil. A foodtech pretende ampliar sua estratégia ESG (Environmental, social, and corporate governance, na sigla em inglês) para lidar com questões referentes à fome e redução do desperdício de alimentos.

A principal ferramenta para isso será o Movimento Todos à Mesa, uma coalizão de empresas e organizações brasileiras que nasceu em 2021 com o objetivo de reduzir os impactos da fome no Brasil durante a pandemia e mitigar o volume de alimentos desperdiçados. O projeto já doou mais de 6 mil toneladas de alimentos para ONGs em 19 Estados do Brasil, impactando mais de 1 milhão de pessoas. Além da distribuição de comida, o grupo discute e articula um ambiente regulatório favorável à doação de alimentos no país. A iniciativa também mobilizou outras empresas como Bauducco, Carrefour Brasil, Danone, Camil, DPA, MDias Branco, Nestlé Brasil e Lopes Supermercados.

Junto do Assaí Atacadista, a foodtech também desenvolve o programa Destino Certo, que separa frutas, verduras e legumes sem valor comercial, mas em perfeito estado para consumo, para enviá-los às organizações responsáveis pela distribuição em comunidades em situação de vulnerabilidade. Em 2022, o atacadista doou mais de 2,5 mil toneladas de alimentos, beneficiando cerca de 374 mil famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade por meio de 307 instituições sociais — que somaram doações diretas (realizadas pela empresa) e campanhas de arrecadação com clientes e parcerias.

