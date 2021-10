Popeyes e Megan Thee Stallion lançam molho Hottie Sauce no Brasil

A rede de frango frito Popeyes anuncia, hoje, a chegada do molho Hottie Sauce no Brasil, fruto de uma parceria inédita da marca com um dos maiores fenômenos da música mundial, Megan Thee Stallion. Além de vencedora do prêmio de artista revelação do Grammy 2021 e empresária, a artista é, agora, franqueada da marca nos Estados Unidos.

A campanha, que será lançada no Brasil e mundo afora, apresenta Tina Snow, um alter ego da cantora, que ‘rouba’ seu molho Hottie Sauce. Perseguida por Megan, Tina Snow percorre um trajeto que vai de Houston, cidade natal da estrela do pop, até Nova Orleans, cidade natal de Popeyes. As referências são muitas e, entre elas, os fãs poderão ver no filme a famosa bulldog francês de Megan, 4oe, a nail art de Coca Michelle, os figurinos de Zerina Akers e os efeitos visuais de McFlyy, que exploram a paixão do ícone da música pelo universo dos animes. O vídeo pode ser conferido no YouTube.

O projeto de cobranding terá desdobramentos em 14 países e vai contar com uma campanha exclusiva, com a presença de Megan e diversas referências trazidas pela cantora. O molho Hottie Sauce promete oferecer ainda mais sabor para o frango de Popeyes. Feito à base de pimenta rosa, o item foi elaborado em um processo conjunto com a artista, e poderá ser provado pelos fãs brasileiros de frango frito, em todos os restaurantes da rede e, também, nos pedidos via delivery.

O Hottie exclusivo Megan Thee Stallion tem um sabor doce e conta um toque de especiarias, inspirado na personalidade da cantora. Com sabor adocicado e suavemente picante, o molho harmoniza com a autêntica receita de frango da Louisiana. Essa é a primeira vez que a marca lança uma variação do seu exclusivo The Sandwich, o clássico sanduíche de frango de Popeyes. Desenvolvido pela equipe culinária de Popeyes, essa versão do The Sandwich foi acompanhada de perto por Megan, que trouxe suas preferências enquanto apreciadora e fã da marca.

“A parceria com o Popeyes é um marco na minha jornada. Sempre fui fã da marca e estou emocionada por ter a oportunidade de realizar esse projeto e auxiliar nesse processo de cocriação do molho Hottie Sauce. Também agradeço muito o compromisso da marca com o empoderamento das mulheres negras e estou ansiosa para as oportunidades futuras”, afirma Megan Thee Stallion.

“Acreditamos que a união entre Megan e Popeyes e o desdobramento nacional dessa campanha reforçam os planos que a rede tem para o Brasil. Essa parceria reflete, de muitas formas, os propósitos da marca e, também, o nosso senso de inovação. Estamos antenados às paixões de nosso público e, por meio desse co-branding, tivemos a oportunidade de lançar um produto especial, que agrega ao nosso cardápio, mas também aproxima os nossos clientes de um dos grandes ídolos dessa geração”, afirma Juliana Cury, diretora de Marketing & Inovação da BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes no País.

Nos Estados Unidos, a collab também conta com uma coleção de moda, a Bring Thee Heat, que inclui biquínis, camisetas, chapéus, copos e brinquedos de pelúcia para cães. Como parte da parceria, Popeyes e Megan também farão uma doação relevante para a Houston Random Acts of Kindness, cuja missão é promover empatia e compaixão.

