Collab de Seara com Patties Burger recria sanduíche de presunto do Chaves

Por Bússola

O Patties Burger acaba de lançar uma novidade que promete abalar os fãs de Chaves — o exclusivo hambúrguer de presunto inspirado no sanduíche preferido do personagem, preparado com presunto Seara. A ação é exclusiva para as lanchonetes da capital paulista e estará disponível até 2 de julho ou até quando durarem os insumos.

“Estamos muito felizes com essa parceria. Queremos cada vez mais nos aproximar dos consumidores, e isso sem dúvida inclui tanto o público do Patties Burger quanto os milhões de Chaves lovers espalhados por São Paulo. Nesse sentido, vamos seguir trabalhando para trazer inovações e lançamentos especiais como esse em parceria com nossos clientes.” afirma Manoela Leiro Magalhães Victal, diretora da Seara.

A criação do hambúrguer contou com o apoio do Fórum Chaves, comunidade de fãs do personagem no Brasil e do Grupo Chespirito, responsável por licenciar os produtos, marcas e direitos intelectuais de Chaves. “Os fãs com certeza vão amar o projeto. Há um cuidado muito especial com os detalhes. Até mesmo quem só assistia às séries de vez em quando vai se surpreender com a experiência”, diz Antonio Felipe Purcino, administrador do Fórum Chaves.

“É realmente fantástico estarmos no projeto unindo a qualidade do presunto Seara à inovação dos produtos e serviços Patties com o carisma inigualável do Chaves e toda sua turma. Desenvolver essa categoria de negócios fazia parte do planejamento estratégico para a marca no Brasil, e que agora se tornou uma realidade”, diz Celso Rafael, Diretor Geral da Lotus Global, agência de Licenciamento do Grupo Chespirito no Brasil.

O Smashed de Presunto é uma receita secreta do Chef Greg Caisley e está disponível nas unidades da hamburgueria e nos aplicativos de delivery por R$ 25. No combo Salada (suco de tamarindo + fritas + sanduíche de presunto sSalada) o valor é R$ 55. O combo completo presunto salada (sanduíche + fritas + suco de tamarindo + um pacote de figurinhas + meia do Quico + nhonhonese + churros) está à venda por R$ 120.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola Trends: experiência importa e quanto mais imersiva, melhor

Grupo Madero divulga resultados com receita líquida de R$ 319,9 milhões

Bússola Trends: Venda humanizada e engajamento no marketing de influência