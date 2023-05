Açaí Rude lança nova linha zero açúcar e inova no delivery

Com o slogan "cremoso por fora e rude por dentro", o Açaí Rude acaba de lançar uma nova linha, com mais fruta, mais macio e cremoso e que promete ser menos doce sem resíduos de adoçante na boca – o que pode acontecer em produtos sem adição de açúcar.

A marca nasceu pelas mãos dos amigos Guilherme Santos e Diogo Coraine, com foco no varejo alimentar. Está presente nas grandes redes de supermercados, mas também com operação via delivery e loja física no Santo Mercado, no Mercado Municipal de Santo Amaro.

Quais as novidades do novo açaí?

A nova linha também usa polpa despolpada em menos de 12 horas, mantendo os benefícios e principalmente os antioxidantes da fruta. O produto pode ser encontrado na versão de 500 ml (R$ 29,90) e 5 litros (R$ 139,90), pelo delivery, disponível nos aplicativos iFood e Rappi, além de várias redes de supermercado e na loja própria.

Outra novidade da marca é o Box Rude, a nova caixinha do delivery, disponível para pedidos take away na unidade do Mercado Municipal de Santo Amaro. A embalagem vem com divisões específicas para adicionar de três a seis toppings, dois potes de açaí de 50 ml ou um pote de açaí de 1,5 l. “Estamos sempre em busca de proporcionar uma melhor experiência aos nossos clientes. O açaí zero era um produto muito pedido e, depois de muito estudo, chegamos à fórmula ideal, mantendo a cremosidade e o sabor. Além disso, a nova embalagem de delivery permite uma entrega diferenciada e mais premium,”, diz Guilherme Santos, sócio-proprietário do Açaí Rude.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Márcio de Freitas: QI em Brasília não é DNA

30% das empresas estão cientes sobre mudanças na legislação de benefícios

Reconhecimento da constitucionalidade e a segurança jurídica