Opinião: empresas de finanças precisam entrar na ‘era do contexto’

Por Yuri Mannes*

O ecossistema financeiro brasileiro venceu uma parte importante da batalha por acesso. Milhões de pessoas abriram sua primeira conta digital, passaram a usar Pix, contrataram produtos pelo celular e receberam propostas financeiras individuais com menos fricção.

Essa transformação reduziu barreiras históricas e ampliou o alcance do sistema. Mas também criou uma nova lacuna: o setor passou a ter mais dados sobre seus clientes sem, necessariamente, entender melhor o momento financeiro de cada um deles.

Hoje, o consumidor tem mais opções, mais notificações, mais promessas de organização financeira e mais empresas tentando ocupar algum espaço da sua vida financeira.

A abundância de produtos não necessariamente se traduziu em mais clareza. Em muitos casos, o sistema passou a enxergar mais sinais, transações e comportamentos, mas ainda tem dificuldade de transformar tudo isso em informação útil.

A primeira fase foi acesso. A segunda foi conveniência. A próxima será contexto.

A transição do acesso para o contexto

Essa mudança importa porque boa parte do mercado ainda toma decisões a partir de eventos, não de trajetórias. A inadimplência, por exemplo, costuma aparecer quando já virou consequência: atraso, negativação, saldo negativo, queda de score, renegociação emergencial. Mas a fragilidade financeira começa antes.

Ela aparece quando a margem disponível diminui, quando os gastos recorrentes crescem acima da renda, quando a pessoa deixa de formar reserva — ou quando busca crédito não para realizar um plano, mas para ganhar tempo. Aparece, inclusive, quando alguém ainda paga em dia, mas já opera sem espaço para errar.

Esses sinais existem, mas muitas vezes aparecem de forma dispersa, incompleta ou difícil de interpretar. Um dado isolado raramente conta a história inteira. É uma foto, não o filme completo.

Um atraso, uma queda de renda, uma compra parcelada, uma renegociação, uma aposta ou uma busca por crédito podem dizer algo. Mas nenhum desses elementos, sozinho, deveria ser tratado como explicação definitiva sobre o momento financeiro de uma pessoa. Esse talvez seja um dos atalhos mais perigosos do setor: confundir dado com contexto.

O avanço das apostas esportivas é um bom exemplo. O tema trouxe um alerta legítimo sobre comprometimento de renda, compulsão e vulnerabilidade. Mas dizer que uma pessoa aposta não basta para entender sua vida financeira.

O que importa é frequência, recorrência, proporção da renda comprometida, padrão ao longo do tempo e combinação com outros sinais.

O mesmo vale para uso de limite, crédito rotativo, parcelamento, ausência de poupança ou renegociação. Cada variável pode indicar algo relevante, mas só ganha significado quando vista dentro de uma trajetória. O problema não mora apenas no rótulo. Mora no contexto.

O desafio de transformar dados em entendimento real

É por isso que a próxima fronteira do ecossistema financeiro não será simplesmente acessar mais dados. O setor já acumulou uma quantidade inédita de informações sobre consumidores, especialmente com a digitalização, os meios de pagamento instantâneos e o Open Finance.

A questão agora é outra: quem será capaz de transformar dados dispersos em entendimento real?

É nesse ponto que a inteligência artificial pode ter um papel mais relevante do que a automação pura. Grande parte da conversa sobre IA no setor financeiro ainda está concentrada em eficiência: aprovar mais rápido, responder mais barato, reduzir custo operacional, escalar atendimento, automatizar processos.

Tudo isso importa. Mas talvez não seja aí que esteja a transformação mais profunda.

A IA mais relevante para o ecossistema financeiro será aquela capaz de organizar contexto: combinar dados estruturados, comportamento, histórico, sinais recentes e interação direta para entender não apenas se uma pessoa deve receber um “sim” ou um “não”, mas qual decisão faz sentido para aquele momento.

Da transação simples para a jornada do cliente

Para bancos, fintechs, varejistas e plataformas digitais, isso muda a pergunta central. Não basta saber quais dados existem sobre o cliente, nem qual produto vender. É preciso entender qual problema financeiro ele está tentando resolver agora.

Em alguns casos, o próximo passo pode ser crédito. Em outros, renegociação. Em outros, uma solução com garantia, uma oferta de menor risco, uma orientação para reorganizar compromissos ou até a indicação de que aquele não é o melhor momento para assumir uma nova dívida.

O ponto é que a decisão deixa de ser apenas uma transação e passa a fazer parte de uma jornada.

Essa mudança também altera a relação entre empresas financeiras e consumidores. Durante muito tempo, a instituição que controlava a conta controlava a relação.

Depois, a disputa passou para quem conseguia oferecer a experiência mais conveniente. Agora, a vantagem tende a migrar para quem consegue interpretar melhor o contexto do cliente e orientar sua próxima decisão.

Isso não significa substituir critérios de responsabilidade por uma visão subjetiva ou excessivamente permissiva. Significa tomar decisões melhores porque elas estão mais próximas da realidade.

Um sistema que entende trajetória consegue diferenciar uma piora pontual de uma deterioração recorrente, perceber quando uma pessoa está se reorganizando e identificar quando uma solução financeira ajuda ou aprofunda o problema.

A vantagem, portanto, não estará em reunir mais opções financeiras, nem apenas em acessar mais informações. Estará em saber qual conversa precisa acontecer antes de qualquer oferta.

Não estará em transformar cada interação em uma venda, mas em transformar cada sinal em uma leitura mais precisa do momento financeiro do cliente.

Depois da era do acesso, da conveniência e dos dados, o ecossistema financeiro precisa entrar na era do contexto.

Quem não fizer essa transição continuará confundindo informação com entendimento e relacionamento com oferta.

*Yuri Mannes é cofundador e COO da Aro.