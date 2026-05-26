Evento no Rio aposta em campeões olímpicos e premiação de R$ 350 mil

Aqueles que pela primeira vez têm a oportunidade de assistir a uma competição de alto nível na Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na Zona Sul do Rio, provavelmente se impressionam com a infraestrutura necessária para transformar planejamento em sucesso.

Juízes, veterinários, tratadores, ferradores, equipe médica, locutor e os “pistinhas” são alguns dos profissionais que, juntamente a proprietários, amazonas e cavaleiros, fazem um espetáculo esportivo de primeira grandeza, unindo beleza, charme e alto rendimento esportivo.

Neste fim de semana, de quinta-feira a domingo, mais de 300 conjuntos entrarão na pista da SHB para a disputa da 5ª edição do Concurso de Salto Nacional Santo Antônio, no Rio de Janeiro.

A competição vai contar com a presença de alguns dos melhores cavaleiros do país, como o paulista José Roberto Reynoso, que é atleta olímpico e seis vezes campeão brasileiro de Sênior.

O paraibano Raphael Leite (vencedor do Grande Prêmio Santo Antônio em 2025), o mineiro Gabriel Kayan (integrante da Equipe Santo Antônio e vencedor do último Grande Prêmio do CSN de maio, em São Paulo) e atletas representantes da Sociedade Hípica Brasileira, como Thiago Mattos, Tiago Mesquita, Luciana Lossio e Stephanie Macieira – esta última, diretamente da temporada europeia – também estarão na Pista Roberto Marinho ao longo dos quatro dias de competição.

A jovem amazona Victoria Ullmann Beiler Lima, de 14 anos, da Equipe Santo Antônio – campeã estadual mirim (1,20m) e campeã estadual JCA (1,10m), entre outras conquistas – também estará disputando a competição, assim como o jovem cavaleiro João Leivas, outro destaque da nova geração do hipismo brasileiro.

Garantia de alto nível técnico

O concurso – atualmente um dos mais relevantes tecnicamente no calendário hípico brasileiro – vai distribuir R$ 350 mil em premiações. Dezesseis provas serão disputadas entre a manhã de quinta-feira e a tarde de domingo.

No primeiro dia do concurso nacional, duas competições serão destaque. A Prova FSB Comunicação (1,30m) terá início às 14h. Às 17h será a vez da Prova Dadado Veiga (1,30m), com premiação de R$ 10 mil.

Já na sexta-feira, a principal atração será a Prova Tulio Severo (1,45m), a a partir de 17h, que vai distribuir R$ 25 mil.

No sábado, às 14h, os cavaleiros entrarão na Pista Roberto Marinho para a disputa da Prova Fundação Cesar Morani (1,35m), com premiação de R$ 15 mil. Às 17h30 terá início o Grande Prêmio Santo Antônio (1,50m, em duas voltas), com os melhores classificados dividindo um prêmio de R$ 200 mil.

Para domingo estão programados mais dois destaques: às 13h, a Copa Prata Shopping Leblon (1,30m) terá premiação de R$ 20 mil; e, a partir de 15h, haverá a disputa da Copa Ouro BTG Pactual (1,40m), que vai distribuir R$ 70 mil entre os mais bem colocados.

Happy hour Shopping Leblon

Na sexta-feira, a partir de 19h30, haverá um show gratuito - oferecido pelo Shopping Leblon - com o cantor e compositor Pedro Mahal, considerado uma das novas vozes e promessa da música brasileira, com um repertório que reúne influências do passado e novidades da música contemporânea.

O Concurso de Salto Nacional Santo Antônio tem patrocínio do BTG Pactual, Coudelaria Santo Antônio, FSB Comunicação, Shopping Leblon, Fundação Cesar Morani, Ala Solutions e Diferenciall. A competição conta também com o apoio da Alat Horse, Cachaça da Quinta, Giorno Bagno, Injoy Suítes, Jotabê Pizzaria, Maison Du Cavalier, Malta Beef Club, Miss Noir, Pineapple Brand, Revista Esporte Equestre e Rituaali Clínica & Spa.