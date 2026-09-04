Da validação à Bolsa: como startups evoluem para atrair capital

Por Renan Georges*

Quando uma startup anuncia uma nova rodada de investimento, a impressão costuma ser de que um novo capítulo começou. Na realidade, a rodada costuma marcar o encerramento de um ciclo.

Antes daquele capital chegar, a empresa precisou responder às perguntas que definiam o estágio anterior da sua evolução.

Essa lógica ajuda a entender por que duas startups podem captar valores completamente diferentes mesmo atuando no mesmo mercado. O que determina o acesso ao capital não é apenas a qualidade da ideia ou o tamanho da oportunidade.

Na maior parte dos casos, o fator decisivo é o grau de maturidade do negócio. Cada etapa do crescimento elimina um conjunto específico de riscos e, ao fazer isso, amplia o universo de investidores dispostos a financiar a etapa seguinte.

Existem, naturalmente, exceções a essa lógica. Fundadores com um track record relevante, especialmente aqueles que já construíram e venderam empresas, podem acessar capital antes mesmo de o novo negócio atingir determinados marcos de maturidade. Já vivi isso como second-time founder: reputação, histórico de execução e confiança construída anteriormente permitem, em alguns casos, captar recursos quando ainda existe muito mais apresentação do que resultado para mostrar.

São pontos fora da curva importantes, mas não mudam a dinâmica predominante do mercado. Para a maioria dos empreendedores, é a redução progressiva do risco do negócio que abre as portas para novos níveis de capital.

No início da jornada, praticamente tudo precisa ser descoberto. O empreendedor busca validar se existe um problema relevante, se a solução faz sentido e se há clientes dispostos a pagar por ela. Nessa fase, o recurso financeiro serve para ampliar a capacidade de experimentar.

Da validação inicial ao modelo de negócio

Superada essa etapa, a empresa deixa de provar que o produto funciona e passa a provar que o negócio funciona. O desafio muda de natureza.

Já não basta conquistar os primeiros clientes, é preciso transformar vendas isoladas em receita recorrente, estruturar processos, formar equipe e demonstrar que existe um modelo capaz de crescer de maneira consistente.

Quando a startup alcança esse nível de organização, surge uma nova exigência. Crescer rapidamente sem perder eficiência costuma ser muito mais complexo do que encontrar o primeiro cliente.

Escalar exige disciplina operacional, gestão, tecnologia, cultura e capacidade de executar em uma velocidade que preserve qualidade.

O crescimento e a busca por escala

A maturidade seguinte é ainda mais exigente. O crescimento deixa de ser suficiente para justificar valor. O mercado passa a observar previsibilidade, governança, rentabilidade, geração de caixa e capacidade de sustentar expansão em um ambiente competitivo.

A organização precisa demonstrar que consegue sobreviver independentemente das pessoas que a fundaram. A empresa passa a valer mais pela qualidade da sua gestão do que pela originalidade da sua ideia.

Esse processo explica por que rodadas de investimento nunca significaram apenas dinheiro novo entrando no caixa. Elas representam a mudança do principal risco que investidores enxergam naquele negócio.

No começo, a dúvida é se existe mercado. Depois, se existe modelo de negócio. Em seguida, se existe capacidade de escalar. Mais adiante, se existe uma organização preparada para competir no longo prazo.

Como regra, o capital acompanha exatamente essa sequência.

O valor construído entre uma rodada e outra

Observar startups apenas pelas rodadas de investimento faz parecer que todas percorrem o mesmo caminho. Não percorrem.

O que realmente aproxima empresas bem-sucedidas é a capacidade de amadurecer antes de buscar o próximo cheque. A ordem dos fatores importa.

Empresas que antecipam a escala antes de consolidar fundamentos costumam carregar problemas que nenhuma rodada consegue resolver.

Talvez seja essa a principal mudança de perspectiva que o ecossistema brasileiro precisa incorporar. O mercado dedica enorme atenção aos anúncios de captação, mas o verdadeiro patrimônio de uma startup é aquilo que ela constrói entre uma rodada e outra.

É nesse intervalo que modelos são validados, culturas são formadas, equipes amadurecem e negócios deixam de depender de boas apresentações para passar a depender de bons resultados.

Da maturidade à liquidez no mercado público

No fim, as rodadas contam apenas uma parte da história. A evolução de uma startup não é determinada pelo capital que ela recebe, mas pela empresa que ela consegue se tornar antes que esse capital chegue.

Para alguns fundadores, uma trajetória anterior bem-sucedida pode antecipar esse acesso. Para a maioria, porém, é essa maturidade que define quais negócios estarão preparados para atravessar todas as etapas do ciclo de crescimento até alcançar liquidez e longevidade.

*Renan Georges é Fundador e CEO da Zavii Venture Builder.