Startups: a nova fase de maturidade dos empreendedores brasileiros

Por Lindomar Goes*

O ecossistema brasileiro de startups braisleiro entrou no ano de 2026 com um novo estágio de maturidade, marcado por modelos de negócio mais sustentáveis, uso estratégico de inteligência artificial e maior integração com o mercado corporativo.

Sem dúvidas os primeiros meses do ano exigiram também uma mudança de mentalidade.

O empreendedor está mais preparado para lidar com complexidade, ciclos longos e decisões estratégicas. Isso fortalece o ecossistema como um todo e posiciona o Brasil de forma mais competitiva no cenário global.

Diante desse cenário, o próximo semestre promete ser menos sobre crescimento acelerado a qualquer custo e mais sobre eficiência, impacto real e geração de valor.

Mas não chegamos até aqui por acaso. Chegamos porque aprendemos a crescer enfrentando ciclos difíceis, capital seletivo e realidades econômicas que exigem mais engenhosidade do que euforia.

E é justamente essa combinação que vem moldando a nova onda de inovação no país.

A evolução do perfil do empreendedor brasileiro

O perfil do fundador também evolui: cresce o número de empreendedores em sua segunda ou terceira jornada, além de maior diversidade de gênero, idade e formação, de acordo com mapeamento da ABStartups.

Esse fator contribui para decisões mais estratégicas e negócios mais resilientes.

Cada vez mais é preciso acompanhar a maturidade de um ecossistema que cresceu, se sofisticou e hoje demanda articulação qualificada para esse empreendedor que alcançou um novo patamar.

O papel da inteligência artificial e da eficiência financeira

Aos poucos, mais do que experimentação, a IA passou a ser integrada aos processos centrais das startups — do atendimento ao cliente à tomada de decisão estratégica.

O diferencial estará na capacidade de aplicar a tecnologia de forma ética, escalável e alinhada ao negócio.

Após anos de foco em tração e escala rápida, as startups passam a priorizar modelos financeiramente sustentáveis.

Métricas como margem, LTV e geração de caixa ganham protagonismo, especialmente em um cenário de capital mais seletivo.

Nesta fase de amadurecimento, temas como ESG, compliance e impacto social deixam de ser acessórios e passam a influenciar diretamente a atratividade para investidores, parceiros e clientes.

Claramente, startups que entenderem esse novo momento do mercado, se dedicarem profundamente a seus clientes, investirem em governança desde cedo e usarem tecnologia como meio — não como fim, devem se destacar.

*Lindomar Goes é presidente da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) desde janeiro de 2025, cofundador da Proesc e referência na articulação do ecossistema de inovação na Amazônia.