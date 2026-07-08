Como startups podem crescer focando na produção de evidências

A validação de processos e o foco em evidências guiam o crescimento sustentável de novas empresas (fizkes/Shutterstock)
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Publicado em 8 de julho de 2026 às 17h00.
Por Renan Georges*
Durante boa parte da última década, o ecossistema de startups foi moldado por uma combinação rara de fatores: abundância de capital, juros baixos, forte apetite por risco e uma corrida global por crescimento.
Nesse contexto, a velocidade passou a ser tratada quase como uma virtude absoluta. Lançar rápido, contratar rápido, captar rápido e escalar rápido tornaram-se objetivos em si mesmos.
O resultado foi a consolidação de uma geração de empresas extremamente eficiente em executar, mas nem sempre igualmente eficiente em validar.
A mudança de cenário dos últimos anos expôs essa fragilidade. Com o capital mais seletivo e investidores mais atentos aos fundamentos dos negócios, muitas startups descobriram que crescer não era o problema. O problema era provar que existia algo sólido para ser escalado.
Essa talvez seja uma das transformações mais relevantes do atual ciclo de inovação. Pela primeira vez em muitos anos, a principal restrição para o crescimento de uma startup deixou de ser tecnologia, acesso a mercado ou até mesmo capital. A principal restrição passou a ser evidência.
Ferramentas de inteligência artificial reduziram drasticamente o tempo necessário para desenvolver software, criar protótipos, testar funcionalidades e colocar novas soluções no mercado.
Equipes menores conseguem executar tarefas que há poucos anos exigiriam estruturas muito maiores. O custo de construção caiu.
Mas o custo da descoberta continua praticamente o mesmo. Continuamos precisando entender se existe um problema real, se alguém está disposto a pagar para resolvê-lo, se a proposta de valor é suficientemente relevante para gerar adoção e se existe um modelo economicamente sustentável por trás da operação. São perguntas antigas. O que mudou foi a importância delas.
Durante muitos anos, o mercado aceitou a premissa de que essas respostas apareceriam ao longo do caminho. Hoje, elas passaram a ser pré-requisitos para a alocação de capital. Na prática, isso significa que startups precisam operar cada vez mais como sistemas de produção de evidências.
Essa ideia pode parecer excessivamente técnica, mas ela ajuda a explicar por que tantas empresas promissoras acabam enfrentando dificuldades. O erro raramente está na qualidade da execução. O erro costuma estar na sequência das decisões.
Muitos empreendedores contratam antes de validar canais de aquisição. Escalam equipes antes de compreender a dinâmica de retenção. Investem em estrutura antes de comprovar recorrência de receita. Expandem operações antes de entender profundamente o comportamento de seus clientes.
Quando a hipótese inicial se mostra incorreta, o problema já não é apenas estratégico. Ele se transforma em um problema financeiro.
Tempo foi consumido. Capital foi alocado. Estruturas foram criadas. E a correção de rota se torna significativamente mais cara.
Ao longo dos últimos anos, na construção de novos negócios, passamos a enxergar o desenvolvimento de startups como um ciclo contínuo de geração de evidências.
Toda decisão começa como uma hipótese. A hipótese precisa ser transformada em um experimento. O experimento produz sinais. Os sinais produzem evidências. E são essas evidências que justificam a próxima decisão.
O aspecto mais interessante dessa lógica é que ela não desacelera empresas. Na verdade, produz o efeito oposto.
Negócios que aprendem mais rápido desperdiçam menos recursos. Corrigem erros mais cedo. Encontram modelos sustentáveis em menos tempo. E, principalmente, escalam com maior nível de previsibilidade.
Existe uma diferença importante entre velocidade e pressa. Velocidade é reduzir o tempo necessário para aprender. Pressa é reduzir o tempo necessário para decidir.
Boa parte dos problemas que observamos no ecossistema de startups nasce justamente da confusão entre esses dois conceitos.
Empresas extraordinárias raramente são construídas pela capacidade de executar mais rápido do que todos os concorrentes. Olhas costumam ser construídas pela capacidade de aprender mais rápido do que o mercado.
Essa distinção se torna ainda mais relevante em uma era dominada por inteligência artificial. Se a tecnologia continuar reduzindo barreiras de entrada e acelerando a construção de produtos, a capacidade de gerar evidências passará a ser um diferencial competitivo ainda mais valioso.
Porque, no fim, a tecnologia tornou a construção mais barata, mas continua existindo algo que nenhuma ferramenta consegue automatizar: a descoberta de um modelo de negócio que realmente funciona.
*Renan Georges é fundador e CEO da Zavii Venture Builder.