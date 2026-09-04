O que acontece quando candidato e recrutador usam IA?

Por Lucas Rizzardo*

A adoção da inteligência artificial no recrutamento está mudando a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro.

Inicialmente incorporada pelas empresas para tornar os processos de RH mais ágeis e eficientes, a tecnologia passou a fazer parte também da rotina dos candidatos. Hoje, recrutadores e profissionais utilizam ferramentas semelhantes ao longo da jornada de contratação, da busca por vagas às entrevistas.

A inteligência artificial não está mais apenas nos bastidores do processo seletivo: ela também está nas mãos de quem participa dele.

IA no recrutamento muda relação entre candidatos e empresas

Dados de um estudo realizado pelo Indeed no Brasil mostram que 83% dos brasileiros já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma etapa da busca por emprego. Entre a Geração Z, esse percentual chega a 88%.

A IA começa, assim, a deixar de ser percebida como um diferencial e passa a integrar a experiência de quem procura uma oportunidade.

Esse movimento também altera a dinâmica entre candidatos e empresas. Enquanto as equipes de RH utilizam essas ferramentas para reduzir tarefas operacionais, ampliar a eficiência e apoiar diferentes etapas do processo, candidatos recorrem à IA para revisar currículos, preparar-se para entrevistas e encontrar vagas mais alinhadas ao seu perfil.

Os dois lados da contratação têm acesso a uma tecnologia que pode transformar a forma como as oportunidades são encontradas, as informações são apresentadas e as decisões são tomadas.

Quando candidatos e recrutadores utilizam IA, a eficiência deixa de ser suficiente para diferenciar a experiência de contratação. Se ambos os lados podem utilizar a tecnologia para ganhar velocidade e produtividade, o que passa a distinguir um processo seletivo é a forma como essa tecnologia é aplicada e, sobretudo, quanto as pessoas confiam nela.

Os próprios profissionais reconhecem esse potencial. Mais da metade dos brasileiros entrevistados acredita que a IA pode facilitar atividades como o agendamento de entrevistas (57%) e a conexão entre candidatos e oportunidades compatíveis com seus perfis (55%).

A expectativa, portanto, não é afastar a tecnologia do recrutamento, mas utilizá-la onde ela pode tornar a experiência mais simples, relevante e eficiente.

Confiança como diferencial

Ao mesmo tempo, eficiência, por si só, não garante confiança. Embora 57% dos brasileiros sejam favoráveis ao uso da inteligência artificial em processos seletivos, metade afirma confiar mais quando a decisão final continua envolvendo um recrutador.

Essa aparente contradição é um dos sinais mais importantes sobre o futuro do recrutamento. As pessoas não estão necessariamente rejeitando a IA. Estão, na prática, estabelecendo limites para o papel que a tecnologia deve desempenhar em decisões que podem impactar diretamente suas trajetórias profissionais.

À medida que a IA ganha espaço nas empresas, cresce também a expectativa por transparência sobre seu uso e por participação humana nas decisões.

Saber que uma ferramenta foi utilizada para encontrar uma oportunidade ou organizar informações é diferente de saber que uma decisão sobre sua carreira foi tomada exclusivamente por um sistema. A distinção entre essas duas situações será cada vez mais relevante para a construção de confiança.

Outro dado ajuda a compreender esse cenário: até mesmo entre aqueles que dizem ser contrários ao uso da IA pelas empresas durante processos seletivos, 53% utilizam inteligência artificial na própria busca por emprego.

O debate, portanto, já não deve estar centrado apenas na adoção da tecnologia, mas em como ela é utilizada, em quais etapas gera valor e onde o julgamento humano continua sendo indispensável.

Para as empresas, isso significa repensar a tecnologia não apenas como uma ferramenta de produtividade interna.

Em um cenário no qual candidatos também utilizam IA para aprimorar currículos, preparar respostas e entender melhor as oportunidades, a experiência de contratação passa a ser uma interação entre pessoas que utilizam inteligência artificial.

Transparência, contexto e confiança tornam-se, assim, elementos centrais desse processo.

O novo papel dos recrutadores

Essa transformação também amplia o papel estratégico das áreas de RH. À medida que atividades repetitivas passam a ser automatizadas, recrutadores ganham mais espaço para se dedicar ao que exige contexto, senso crítico, relacionamento e capacidade de avaliação: interpretar informações, fazer as perguntas certas, compreender contextos e tomar decisões responsáveis.

Essa mudança exige também uma nova visão sobre eficiência. Um processo seletivo mais rápido não é necessariamente um processo melhor.

A verdadeira evolução está em usar a tecnologia para eliminar fricções sem eliminar os elementos humanos que tornam uma contratação significativa.

Automatizar uma tarefa pode gerar eficiência; saber quando não automatizá-la pode gerar confiança.

O diferencial competitivo deixa de estar apenas na adoção da tecnologia. Ele passa a depender da capacidade de construir processos mais transparentes, consistentes e centrados nas pessoas.

Em um mercado no qual candidatos e empresas estarão cada vez mais próximos em seu acesso à tecnologia, confiança não será um complemento da experiência de contratação. Será parte essencial dela.

*Lucas Rizzardo é diretor do Indeed no Brasil.