Como funcionam as rodadas de investimento em startups?

As rodadas de investimento são etapas fundamentais no desenvolvimento de uma startup, funcionando como marcos estratégicos que sinalizam o progresso da empresa e seus planos futuros.

Do estágio semente à Série C, cada fase reflete a evolução da empresa e seus objetivos: validar, escalar e liderar.

Compreender esse ciclo e planejar corretamente cada etapa é essencial para startups que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar em um mercado altamente competitivo.

Veja quais os diferentes tipos de investimentos para startups:

Seed (semente)

O estágio seed representa o ponto de partida para muitas startups.

Nessa fase, o principal objetivo é transformar uma ideia em um produto mínimo viável (MVP) e validar o modelo de negócios no mercado.

Para isso, as startups buscam aportes menores, geralmente entre R$ 50 mil e R$ 1 milhão, de investidores-anjo ou fundos especializados em capital semente.

Esses investidores, além do dinheiro, muitas vezes trazem conhecimento de mercado e conexões estratégicas para acelerar o desenvolvimento.

Um exemplo prático seria um aplicativo em fase de testes que precisa de R$ 500 mil para lançar seu MVP, atrair usuários iniciais e ajustar funcionalidades com base em feedback real. É nesse momento que a startup prova se sua solução atende a uma dor de mercado.

Série A

Após validar seu modelo de negócios, a startup entra na Série A (ou Series A), uma rodada focada em escalar operações e atrair mais clientes.

Com um MVP validado e uma base inicial de usuários ou clientes, o objetivo é transformar a operação em algo mais robusto, geralmente com um investimento entre R$ 5 milhões e R$ 20 milhões.

Fundos de venture capital são os principais investidores dessa fase. Eles buscam startups com potencial de crescimento acelerado e um mercado-alvo grande o suficiente para justificar o aporte.

Um exemplo típico seria um marketplace que já possui clientes e tração no mercado, mas precisa de capital para aumentar sua equipe, intensificar esforços de marketing e otimizar sua tecnologia.

Séries B e C

Nas Séries B e C, as startups já atingiram um nível considerável de maturidade e estão focadas em crescimento acelerado e expansão de mercado.

Esses estágios envolvem aportes muito maiores, que podem variar de R$ 20 milhões a mais de R$ 100 milhões, geralmente vindos de grandes investidores institucionais e fundos internacionais.

O objetivo aqui não é apenas crescer, mas consolidar a posição da empresa no mercado e, muitas vezes, explorar novos territórios, seja regional ou globalmente.

As Séries B e C também abrem as portas para estratégias mais agressivas, como aquisição de concorrentes menores, contratação de talentos de alto nível e fortalecimento da marca em mercados estratégicos.

Um exemplo é uma fintech que já domina uma fatia de mercado, mas busca R$ 50 milhões para expandir sua operação para outros países ou desenvolver novas linhas de produtos.

*Este conteúdo foi elaborado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.