Startup cresce 30% ao mês ajudando restaurantes a conhecer seus clientes

O foodservice brasileiro movimenta R$ 455 bilhões por ano e representa 3,6% do PIB, segundo a Abrasel.

Ainda assim, a maior parte dos restaurantes desconhece algo básico para qualquer operação moderna: quem são seus clientes recorrentes e com que frequência eles compram.

Foi nesse gap que Samuel Carvalho e Marcelo Pereira, ex-Linx, ambos com experiência em tecnologia e fidelização, enxergaram uma oportunidade de negócio e fundaram a Cannoli em 2024.

A plataforma já administra 1 milhão de consumidores cadastrados e atende mais de 100 operações de alimentação em todo o país.

Ela garante retorno mínimo de 5 vezes sobre o valor investido.

A empresa cresce entre 20% e 30% ao mês e projeta faturamento de R$ 5 milhões para 2027.

Como a Cannoli usa dados para fidelização

Mas como funciona? A startup integra dados de PDV, delivery próprio, marketplaces e cardápios digitais para transformar histórico de compra em campanhas automatizadas de retenção e fidelização via WhatsApp, com suporte a cashback e programas de relacionamento.

" O restaurante que consegue falar com o cliente certo, na hora certa, com a oferta certa, não precisa depender de promoção, de desconto ou de plataforma para crescer. Ele cresce porque construiu uma base que volta. Isso é o que a gente ajuda a construir", afirma Samuel Carvalho, cofundador e CEO da Cannoli.

Fidelização para quem vende todo dia

Muitas empresas ainda operam com programas de fidelidade manuais, de papel e carimbo, sem conseguir se comunicar com seus clientes de forma estruturada e no momento certo.

A Cannoli opera como uma Customer Data Platform (CDP), centralizando dados de diferentes canais e transformando essas informações em inteligência comercial acionável.

Na prática, a plataforma identifica padrões como clientes altamente recorrentes, consumidores que reduziram frequência de compra e perfis inativos com alta probabilidade de retorno.

A partir dessa leitura, campanhas segmentadas são disparadas automaticamente via WhatsApp para estimular recompra, recorrência e fidelização, com suporte a cashback e ofertas personalizadas de acordo com o comportamento de cada consumidor.

As campanhas apresentam taxas médias de conversão entre 4% e 12%, índice superior ao observado em canais tradicionais de mídia paga

Quando recorrência vira faturamento

Os resultados já observados pela Cannoli ajudam a dimensionar o potencial da estratégia.

Em uma esfiharia na Zona Norte de São Paulo, a plataforma ajudou a elevar o faturamento mensal de R$ 50 mil para R$ 114 mil no terceiro mês de operação, crescimento de 128%, sem mudança de cardápio, equipe ou localização.

Em outro caso, um restaurante em Santa Catarina registrou incremento superior a R$ 10 mil em faturamento apenas três semanas após a implementação.

Segundo a empresa, operações com faturamento entre R$ 50 mil e R$ 80 mil mensais costumam registrar ganhos adicionais entre R$ 6 mil e R$ 12 mil por mês apenas com campanhas de relacionamento, retenção e recompra.