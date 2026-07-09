Startup de casamentos quer faturar R$ 10 milhões com todos os tipos de festas

Marcio Acorci e Daniel Tamiosso se conheceram em uma empresa de tecnologia. Quando cada um deles estava organizando o próprio casamento, perceberam a mesma dificuldade: encontrar fornecedores e centralizar a organização da cerimônia em um único lugar.

A partir de um problema pessoal em comum, criaram a primeira versão do que viria a ser a Wedy, startup fundada em 2014 que conecta consumidores e fornecedores do setor de eventos.

Neste ano, a empresa adota um novo posicionamento: deixa de atuar exclusivamente no mercado de casamentos e passa a atender outras celebrações, como chás de bebê, festas de 15 anos, formaturas e aniversários.

"O cliente pode entrar pelo casamento e, um ano depois, fazer um chá revelação, depois o aniversário de um ano do filho, uma festa de 15 anos, uma formatura. A Wedy se torna um ponto único de celebrações para uma vida inteira", diz Marcio Acorci, CEO e cofundador da Wedy.

A startup espera crescer cerca de 40% em 2026 e atingir faturamento próximo de R$ 10 milhões, impulsionada pela expansão para novos tipos de eventos e pelo desenvolvimento de ferramentas para consumidores e profissionais do setor.

Do casamento à startup

A primeira versão da Wedy nasceu para resolver um problema dos próprios fundadores. O produto era um site de casamento com recursos como lista de presentes, confirmação de presença e divulgação do evento.

Sem um plano de negócios definido, Acorci e Tamiosso decidiram disponibilizar a plataforma gratuitamente. A estratégia acelerou a chegada dos primeiros usuários e ajudou a validar a demanda.

"Foi algo que surgiu de forma despretensiosa. Não criamos o produto pensando em abrir uma empresa, criou para resolver uma dor nossa. Depois, olhando para o mercado e vendo que aquela solução poderia ajudar outras pessoas, percebemos que tínhamos uma oportunidade nas mãos", afirma Acorci.

O crescimento da base mostrou que existia espaço para uma solução digital voltada à organização de casamentos. Em 2014, a empresa participou de programas de acelereção iniciando a estruturação do negócio.

A pandemia mudou a estratégia

Durante os primeiros anos, a companhia concentrou esforços em desenvolver ferramentas para sites de casamento, listas de presentes e confirmação de presença.

Segundo Acorci, foi durante a pandemia que a empresa percebeu que havia limitado sua atuação ao produto inicial. Com o setor de eventos praticamente paralisado, a equipe voltou a conversar com clientes e fornecedores para entender quais eram as principais dificuldades do mercado.

"Durante um bom tempo, a gente ficou viciado em criar a melhor ferramenta de site de casamento e de lista de presentes. Acabamos deixando de lado aquilo que sempre acreditamos que era a visão da Wedy: conectar consumidores e fornecedores para executar um evento com o menor estresse possível."

A partir desse processo, a empresa ampliou sua proposta de valor. Em vez de oferecer apenas ferramentas para criação de sites de casamento, passou a desenvolver soluções para toda a cadeia do setor de eventos.

"Hoje, planejar, organizar e executar um evento ainda é caótico. O mercado roda muito em planilhas e mensagens de WhatsApp. A gente decidiu construir tecnologia para conectar todos os envolvidos", afirma.

A Wedy opera com duas frentes integradas. Para o consumidor final, reúne ferramentas para planejamento da celebração, como site personalizado, lista de presentes, confirmação de presença e checklist. Para fornecedores, criou a Wedy Pro, plataforma de gestão que reúne CRM, propostas com inteligência artificial, contratos digitais, agenda e controle financeiro.

Além do casamento

Após uma década consolidada no mercado de casamentos, a Wedy passou a atender diferentes tipos de celebrações.

Segundo a empresa, a mudança reflete um comportamento que já era observado entre os usuários, muitos deles retornando anos depois para organizar novas comemorações.

"Percebemos que já éramos infraestrutura dessas jornadas e faltava assumir isso."

A expectativa é ampliar o mercado endereçável e aumentar a recorrência dos usuários. Em vez de acompanhar o cliente apenas no casamento, a empresa quer estar presente em diferentes momentos da vida, como aniversários, formaturas, chás de bebê e outras celebrações.

Além da expansão para novos eventos, o reposicionamento também reforça a estratégia de inteligência artificial. A tecnologia utiliza o histórico de mais de um milhão de eventos realizados na plataforma para compreender como as decisões são tomadas durante a organização de uma celebração.

"A maioria das plataformas registra o que aconteceu. Queremos entender por que aconteceu. Por que aquele buffet foi escolhido, por que o estilo da festa mudou depois da escolha do espaço. Cada decisão carrega contexto, e esse contexto é o ativo mais valioso do mercado de eventos", afirma Acorci.

A ideia é que, a cada novo evento, a plataforma acumule conhecimento sobre preferências, orçamento e perfil dos usuários para tornar futuras recomendações mais precisas.

Com a mudança, a Wedy projeta faturamento próximo de R$ 10 milhões em 2026 e mais de R$ 100 milhões em GMV.

"Esse crescimento é resultado de uma estratégia construída ao longo dos últimos anos, que combina a expansão para multieventos e o desenvolvimento de soluções para consumidores e profissionais do setor", afirma o CEO.