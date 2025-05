Brasil no Mapa Global da Inovação em 2025: avanços, desafios e oportunidades

Por Diogo Garcia, sócio-diretor da KPMG, líder da premiação Tech Innovator no Brasil e dos programas de relacionamento com startups

O mais recente Startup Ecosystem Index 2025, publicado pela StartupBlink, reforça o papel estratégico que o Brasil ocupa no ecossistema global de inovação.

Ocupando a 27ª posição entre mais de 100 países analisados, o Brasil continua sendo o líder da América Latina, com São Paulo figurando como um dos principais hubs do hemisfério sul – atualmente na 23ª posição entre as cidades mais inovadoras do mundo.

Esse destaque é motivo de celebração, mas também de reflexão. Como podemos expandir essa liderança e garantir que outros polos brasileiros também floresçam como ambientes vibrantes para startups e inovação?

Um ecossistema em amadurecimento

O Brasil tem se mostrado resiliente e criativo na construção de seu ecossistema de startups, mesmo diante de desafios econômicos e institucionais.

A permanência de cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte no ranking global comprova a relevância de centros urbanos com vocações distintas, que se consolidam como terrenos férteis para novos negócios.

Entretanto, o relatório aponta um dado importante: o país perdeu três cidades no top 1.000 global. Esse fato nos convida a pensar sobre como podemos expandir e descentralizar a inovação, especialmente em regiões com alto potencial ainda pouco explorado, como o Norte e o Nordeste.

Capilaridade como alavanca estratégica

Há uma clara oportunidade para o Brasil tornar a inovação mais capilar e inclusiva.

Florianópolis, Recife, Campinas e Porto Alegre já demonstram que, com o apoio de universidades, centros de pesquisa, hubs de inovação e políticas públicas coordenadas, é possível criar ambientes altamente competitivos – mesmo fora dos grandes centros financeiros. Cidades comojá demonstram que, com o apoio de universidades, centros de pesquisa, hubs de inovação e políticas públicas coordenadas, é possível criar ambientes altamente competitivos – mesmo fora dos grandes centros financeiros.

Como alguém que teve a oportunidade de visitar diversos ecossistemas inovadores, no Brasil e no exterior, percebo que o diferencial competitivo das regiões mais pujantes está na conexão ativa com universidades, centros de excelência científica e programas de incentivo à pesquisa aplicada.

Mas não só isso: acesso a capital, políticas públicas consistentes, redes colaborativas, programas de aceleração qualificados e uma cultura que valoriza o risco e o empreendedorismo também fazem toda a diferença.

O Brasil que eu vejo de perto

KPMG no Brasil, tenho tido o privilégio de conhecer de perto empreendedores com soluções surpreendentes, ousadas e com alto potencial de escala. Liderando a premiação Tech Innovator Startup nano, tenho tido o privilégio de conhecer de perto empreendedores com soluções surpreendentes, ousadas e com alto potencial de escala.

A iniciativa reconhece as startups mais inovadoras do Brasil e do mundo, proporcionando visibilidade internacional e acesso a redes globais de mentoria e investimento.

Há um Brasil inovador pulsando nos mais diversos setores e geografias, com iniciativas que vão da saúde à agroindústria, passando por fintechs, edtechs, energia e sustentabilidade.

Porém, para que esse potencial se converta em impacto global, é fundamental que universidades, centros de pesquisa e empresas atuem de forma coordenada, reduzindo as barreiras entre conhecimento científico e mercado. Essa ponte entre ciência e inovação é o que pode realmente acelerar o crescimento do nosso ecossistema.

O que pode impulsionar o Brasil nos próximos anos

Formação de talentos conectada com o mercado : Investir em educação empreendedora, desde o ensino técnico ao universitário, é chave para formar uma nova geração de inovadores.

Integração entre academia, setor privado e governo : O fortalecimento de políticas públicas focadas em ciência, tecnologia e inovação, aliado ao engajamento de empresas e universidades, cria uma base sólida para novos negócios.

Ambiente regulatório favorável Brasil . : Avanços como o Marco Legal das Startups já mostram bons resultados. Tornar o ambiente mais ágil e previsível pode acelerar o surgimento de empresas globais a partir do

Fomento à internacionalização : Incentivar startups brasileiras a olharem para mercados externos desde cedo pode posicionar o país como uma potência exportadora de inovação.

Inovação inclusiva e sustentável : Ao considerar as demandas sociais e ambientais, o Brasil pode usar sua diversidade e criatividade como diferenciais em soluções de impacto global.

Brasil no Startup Ecosystem Index 2025

Ranking Global de Países:

Brasil : 27º lugar entre mais de 100 países 1º da América Latina



Cidades Brasileiras no Top 1000:

São Paulo – 23ª posição mundial Rio de Janeiro – 146ª Belo Horizonte – 314ª Outras cidades notáveis: Florianópolis , Curitiba , Porto Alegre e Recife (posições abaixo de 500, mas com destaque regional)



O Brasil tem tudo para crescer ainda mais

O caminho trilhado até aqui mostra que o Brasil possui capacidade, talento e visão para se destacar entre os principais ecossistemas de inovação do mundo.

Os dados do StartupBlink revelam tanto os avanços quanto as áreas de atenção. Mas, acima de tudo, indicam que estamos diante de um potencial transformador a ser plenamente ativado.

Com colaboração, visão estratégica e investimentos consistentes, o Brasil pode não apenas subir posições nos rankings, mas, sobretudo, gerar inovação com impacto positivo, sustentável e acessível a todas as regiões do país.

Leia o relatório completo aqui.