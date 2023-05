Parceria entre Rede D'Or e Abraidi mira na agilidade para fornecer próteses cirurgicas

A Rede D'Or fechou uma parceria com a Abraidi (Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde) para melhorar a eficiência operacional e assegurar rápido fornecimento e pagamento por órteses, próteses e materiais especiais, como válvulas cardíacas utilizadas em cirurgias.

"O setor de saúde foi impactado severamente durante a pandemia com situações atípicas e imprevisíveis. Agora estamos dando um importante passo para atender essas empresas parceiras, fundamentais para o bom atendimento dos pacientes", disse Rodrigo Gavina, CEO dos hospitais da Rede D’Or.

O Brasil tem hoje mais de 300 fornecedores de itens importados, usados nos mais variados tipos de cirurgias pela rede hospitalar.

Segundo o CEO, o diálogo com as empresas fornecedoras busca fortalecer a relação com o setor sobre autorizações e repasses pelo uso desses produtos durante cirurgias. “Os fornecedores fazem parte da nossa trajetória de sucesso. Agora vamos aumentar a eficiência dessa parceria", afirmou.

Para Gavina, essa aproximação com a Abraid visa alcançar maior eficiência setorial. "Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para fortalecer e diferenciar estrategicamente nosso relacionamento com nossos parceiros nessa área, pois são fundamentais para os resultados de excelência no tratamento de nossos pacientes”, explicou.