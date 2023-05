Heloisa Glad: Só talento não faz a equipe perfeita

Por Heloisa Glad*

Se você tivesse de escolher entre um time talentoso ou aguerrido, qual você escolheria?

Esta é uma pergunta exagerada, eu sei, afinal, talento não precisa ser antônimo de garra e vice-versa. E a verdade é que, diante de um cenário de negócios tão complexo, o qual o que é uma habilidade de destaque hoje, pode não ser a mesma amanhã, reflito sobre quais competências realmente podem fazer a diferença.

Flexibilidade, agilidade, capacidade de atualizar as próprias opiniões e pensamentos, questionar e desafiar o status quo... Sem dúvida tudo isso é um baita diferencial frente a este ritmo frenético que vivemos. Mas, convenhamos, é preciso muito mais que agilidade e flexibilidade para fazer um time prosperar.

Recentemente, tive a oportunidade de assistir a uma apresentação da acadêmica e psicóloga Angela Duckworth, autora do livro “Garra: O Poder da Paixão e da Perseverança”, que me inspirou profundamente. A escritora defende um conceito da psicologia moderna que considera a garra, a persistência e a paixão como fatores fundamentais no caminho rumo ao sucesso.

Paixão não é simplesmente algo que você já nasce conhecendo. Eu acredito que ao longo do tempo e com experiência você se descobre – ou não – apaixonado pelo que faz. E para mim o novo é o que me desafia constantemente, o que me faz sentir apaixonada. Talvez seja por isso que ao longo da minha trajetória estive à frente de grandes transformações em diferentes companhias.

Hoje, à frente da Kenvue, conduzo a maior e mais desafiadora delas, ao passo em que nos tornamos uma empresa independente da Johnson & Johnson Consumer Health. E como toda nova empresa, a paixão e a perseverança devem ser o que guia os times.

Renovar uma marca centenária, como vocês podem imaginar, é um desafio enorme e que exige doses extras de comprometimento, foco e resiliência. E sabe o que mais demanda desafios como esse? Renovar a garra e a dedicação ao longo do tempo.

Então, voltando à minha pergunta do início, diria que a combinação de talento, garra, paixão e perseverança é a fórmula ideal. E sabe por quê? Para mim, a soma dela nos leva a coragem e a acreditar no propósito do que fazemos!

*Heloisa Glad é Managing Director e vice-presidente comercial de Kenvue

