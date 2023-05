Selfit Academias cresce 53% e fatura R$ 173 milhões em 2022

Mesmo diante de um ano desafiador para os negócios, a Selfit Academias, uma das principais redes da América Latina, apresentou um faturamento de R$ 173 milhões em 2022, alta de 53% na comparação com 2021. Para 2023, a empresa projeta um crescimento de 40%. Após passar a oferecer o modelo de franquias, a marca também ampliou sua rede e inaugurou seis novas unidades franqueadas ao longo do ano passado.

Para ampliar ainda mais sua abrangência nacional em 2023 e atingir todas as regiões do país, além de aumentar sua atuação no Norte e Nordeste, a empresa continuará seu plano de expansão por meio de unidades próprias e franquias. A expectativa é ultrapassar a marca de 100 unidades ao longo de 2023.

A Selfit é uma rede de academias que dobra de tamanho a cada ano. A marca conta com 15 novos contratos assinados de franquias que devem entrar em operação nos próximos meses e oito unidades franqueadas já operando. Com investimento de R$ 3 milhões e payback estimado em 36 meses, a Selfit busca pessoas com perfil empreendedor e que gostem de trabalhar com o público, este último, ativo considerado de maior valor para a empresa.

Franquias: mais academias próximas?

“Tivemos alguns desafios e grandes conquistas em 2022. A consolidação do modelo de franquia nos trouxe para um cenário de expansão mais veloz, sem deixar de lado nosso planejamento de inaugurações de unidades próprias. A junção desses dois modelos nos fez ampliar a rede para todas as regiões, distantes ou não, possibilitando oferecer um espaço de qualidade para os alunos se exercitarem, por um valor acessível”, afirma o CEO da Selfit Academias, Fernando Menezes.

Para chegar onde outras redes de academias não estão, em especial nas cidades ainda não atendidas pelo modelo High-Value Low-Price (“HVLP”), nos próximos anos, a Selfit enxerga potencial para a inauguração de mais de 60 novas unidades, principalmente franquias, em cidades pequenas e médias espalhadas pelo país.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Como esse atleta de Ironman se preparou com ajuda de Cannabis medicinal

Funcional Health Tech anuncia compra da Pedbot, startup de chat commerce

Como a Sympla reduziu 55% no custo com tecnologia low-code