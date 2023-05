Bússola & Cia: Polyvox investe R$ 20 milhões em fábrica de Manaus

Por Márcio de Freitas

A Polyvox investirá cerca de R$ 20 milhões na expansão de sua fábrica de Manaus. Inaugurada há menos de dois anos, a sede ampliada triplicará o quadro de funcionários. E o Amazonas ainda deve abrigar também um centro de distribuição até o fim de 2023. A ideia é aumentar o potencial logístico para o novo portfólio da Polyvox, que também está mais presente no e-commerce — segmento que já representa 15% das vendas atuais. A marca nacional é especializada em criar áudios de qualidade por meio de fones de ouvido, amplificadores, microfones e outros equipamentos.

Contratações

Com aporte de R$ 8 milhões no fim do ano passado, a Faster reforçou o time. Matheus Pinto Magalhães, assume como head de Business Operations; Eduardo Figueiredo, como Channel Development Manager e Vinícius Ribeiro Lima irá liderar a área de marketing como Marketing Manager. Contribuindo com a área de relacionamento com clientes, a martech também contratou Amanda Souza, como gerente de atendimento, e Matheus Cal como Sales & Upsell Manager. Para liderar os esforços de evolução de produto, a Faster também trouxe Andre Sertório Tranchezzi como Senior Product Manager.

Energia

Parceria entre Evolua Energia e o Grupo Master permite a moradores de Montes Claros, Divinópolis e outros municípios de Minas Gerais acesso à energia limpa de uma maneira fácil e barata. O acordo entre as empresas permite que os serviços da companhia, especializada em energia solar, sejam disponibilizados com condições e preços especiais para os consumidores que já utilizam ou possuem interesse nos produtos da provedora. “A Master agrega a atuação da Evolua no estado. Construímos uma relação de confiança e queremos que isso seja transmitido para os clientes, unindo dois serviços essenciais e que se complementam”, explica Tarcísio Neves, CEO da Evolua.

Recuperação judicial

O Grupo Agrominuano entrou com pedido de recuperação judicial no Maranhão alegando problemas financeiros cumulativos ao longo dos anos. Coordenado pela Quist Investimentos e escritório JRCLaw, o pedido foi aceito pela justiça do Maranhão, na comarca de Balsas. Com dívida de R$ 9.467 milhões, o grupo tem como principais credores Banco Votorantim, Banco do Brasil, Cargill e John Deere.

Vittorino Watches

A Vittorino Watches está relançando sua coleção mais vendida até o momento, a Masterpiece. “Após recebermos diversas mensagens dos nossos clientes perguntando se iríamos relançar a coleção, decidimos atender os pedidos e apresentar novamente o nosso modelo mais vendido”, finaliza Vitor Siqueira, CEO da Vittorino Watches.

Ilha de turismo

Ilhabela busca se tornar um dos principais locais para eventos corporativos no estado de São Paulo. O Convention & Visitors Bureau (IC&VB) Ilhabela, em parceria com a Secretaria de Turismo, mira esse segmento, criando um polo de eventos empresariais. O projeto contribui para consolidar nova cadeia produtiva na região, com mais empregos e renda para a população, além de promover mais qualidade de trabalho no mundo institucional.

Nordeste on

Promovido pela Abstartups e pelo Sebras, nasce o NEon (Nordeste On), evento voltado ao ecossistema de startups nordestino. A iniciativa busca conectar empreendedores, investidores, mentores, aceleradoras, comunidades e todos que acreditam na tecnologia como motor de transformação do país. A primeira edição do encontro ocorre nos dias 1º e 2 de junho, em São Luís (MA), no Multicenter Negócios e Eventos, entre 9h e 22h. A expectativa é atrair mais de 8 mil pessoas com uma série de atividades que incluem palestras, feira de negócios, espaço de mentorias e exposição de mais de 300 startups nordestinas.

Retorno

Restaurante Percussi de volta na Rua Bianchi Bertoldi. O restaurante, aberto em 1985 pelo casal Maria Grazia e Luciano Percussi, está de volta no mesmo bairro. Administrado desde 1988 pelos irmãos Silvia e Lamberto Percussi, filhos dos fundadores, hoje apresenta proposta mais informal. Todo o reposicionamento foi comandado pelo Rebu, estúdio de branding e design criativo comandado por Fernando Andreazi e Pedro Mattos, que já possui um amplo portfólio ligado à gastronomia.

Maré

O Maré é um relógio que une design com sustentabilidade, idealizado por João Victor Azevedo. Incubado no Instituto Gênesis da PUC-Rio, o relógio é feito com madeiras reutilizadas, tintas orgânicas e materiais recicláveis. Com movimento de quartzo japonês de alta precisão, design moderno e pesando apenas 30 gramas, o Maré alia a alta tecnologia à um acabamento à mão, fazendo cada peça única. Dentre os materiais reaproveitados há madeiras em extinção que seriam jogadas fora, como jequitibá, peroba-rosa e pinho-de-riga.

Presença

A Corebiz, que atua em soluções de marketing para e-commerce, é presença confirmada no VTEX Day 2023 – maior evento de transformação digital do varejo da América Latina. A edição deste ano acontece nos dias 5 e 6 de junho, no São Paulo Expo, na capital paulista, e terá como tema central O Dia de Fazer Acontecer.

Saúde no cartão

A Niky se propõe a transformar a dinâmica do atendimento médico da população. Ao lado do Cartão de TODOS, maior player no segmento de cartão de descontos para acesso a serviços de saúde privados no país, a empresa vai iniciar a oferta de serviços para o mercado corporativo e projeta um faturamento de R$ 1.2 bilhão em dois anos com a nova demanda. A Healt-fintech Niky mira um mercado de mais de 50 milhões de clientes potenciais.

Métrica 1

As vendas no e-commerce cresceram 11,8% no Dia das Mães, apontou o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), entre os dias 8 e 14 de maio. A Nubimetrics levantou os mais vendidos nos principais marketplaces: a categoria perfumes e fragrâncias foi o destaque de vendas, com Victoria Secret, Kit Liliy Boticário e o perfumes La Vie est Belle, da Lâncome entre os preferidos.

Métrica 2

A Nubimetrics anunciou mais um marketplace parceiro: a Americanas. O objetivo é trazer para a plataforma ainda mais informações e dados de vendas para fornecer insights para sellers e grandes marcas por meio de Big Data e Inteligência Artificial, para vendedores e marcas presentes na Americanas Marketplace.

Filantropia

A Idea Maker transacionou R$ 500 milhões em 2022, por meio de 23 aplicativos criados pela empresa, e contabiliza mais de 30 milhões de operações no mesmo ano. O CEO da companhia, Jorge Ramos, pretende continuar crescendo no mesmo ritmo em 2023, além de criar novos produtos e iniciar a atuação em novos mercados. “Obtivemos um resultado expressivo no último ano e recentemente chegamos à marca de cinco milhões de clientes cadastrados em todo o Brasil, o que acompanha o nosso objetivo de descomplicar e democratizar o acesso ao mundo digital e ao ecossistema financeiro”, diz. Atuando em um mercado pouco conhecido, a Ideia Maker idealiza soluções digitais e desenvolve produtos voltados para meios de pagamento e filantropia premiável.

Formação

A iTalents amplia o seu programa de formação de talentos, patrocínio de formações, cursos, hackathons e toda a trilha de capacitação profissional com conexão entre mercado e talentos. Turmas serão capacitadas a atender as demandas das empresas patrocinadoras e do setor - que atingiu o seu nível mais alto dos últimos 17 anos, segundo um levantamento realizado pela ManpowerGroup. A empresa anuncia o lançamento dos cursos de Lógica de Programação, Modern Web e JavaScript Básico, com formação gratuita para profissionais iniciarem sua carreira tech do zero.

Loja nova

Giuliana Flores inaugura mais uma loja física para atender à região de São Bernardo do Campo, com foco na demanda por presentes e decorações vendidos de forma presencial, sem deixar de lado o atendimento digital. O espaço, de 400 m², está localizado na Avenida Kennedy, 271, uma das mais tradicionais e movimentadas da cidade.

