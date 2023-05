Oxygea abre inscrições de seu primeiro programa de aceleração

A Oxygea, veículo de corporate venture capital, venture building e aceleração de startups criada a partir da estratégia de inovação da Braskem, lança seu primeiro programa de aceleração e investimentos. O Oxygea Labs busca startups que já tenham seu produto validado e apresentem soluções transformadoras em neutralidade de carbono, economia circular, energia renovável, novos materiais e transformação digital, abrangendo smart factory, analytics e big data. O programa concentra em potencializar as startups para possíveis investimentos.

Serão selecionadas até oito startups para participar do Oxygea Labs, as quais recebem um incentivo, vinculado à participação, de R$ 100.000,00 cada. Ao final do programa, a Oxygea pode investir R$ 1.500.000, por meio de um mútuo conversível em participação societária, naquelas startups melhor avaliadas pelo time de investimento.

Como promover a aceleração de startups?

Com uma estrutura independente e 100% dedicada, a Oxygea está mais próxima e conectada ao ecossistema, entregando uma jornada centrada nos founders e seus negócios, atenuando algumas das assimetrias naturais na relação entre startups e grandes corporações. As selecionadas contam com apoio de áreas especializadas, como tecnologia, jurídico, gestão de pessoas, finanças e marketing, bem como acesso à rede Cubo para startups. Além disso, recebem acompanhamento individual do time de Portfólio da Oxygea e da consultoria de inovação corporativa ACE Cortex, garantindo as melhores condições para os empreendedores entenderem e solucionarem as dores e dificuldades do seu empreendimento durante o programa.

No cronograma, estão previstos ao menos quatro encontros presenciais com nomes de peso do ecossistema de inovação brasileiro, bem como mentorias individuais com profissionais especializados para endereçar as dores específicas de cada startup. As participantes também podem obter benefícios da rede de parceiros da Oxygea e ser incluídas em eventos do ecossistema de inovação do Brasil, possibilitando a visibilidade e relacionamento com potenciais clientes e investidores.

A ACE Cortex também disponibiliza dois Community Managers para apoiar na execução do programa. “Acreditamos que o empreendedorismo é uma das principais alavancas de transformação da sociedade, assim como a inovação potencializa a performance e perenidade dos negócios. Nesse sentido, juntamente com o time da Oxygea, vamos potencializar startups com times com foco no crescimento dessas empresas, geração de impacto e resultados reais”, diz Luís Gustavo Lima, CEO da ACE Cortex.

“Temos nas mãos a responsabilidade de promover a sustentabilidade e a transformação na indústria. Por isso, comprometemos US$ 150 milhõesnos próximos 5 anos em programas que atuam em estágios de maturidade distintos das startups. Acreditamos que a aceleração focada no valor para os empreendedores têm papel-chave para proporcionar oportunidades de crescimento para estes negócios”, diz CEO da Oxygea, Artur Faria,

Com parcerias com marcas como Abstartups, Cubo, Abvcap, Distrito, TouchDown Ventures, Latitud, We Impact, Instituto Caldeira, Cazoolo, entre outras, o Oxygea Labs herda o legado do Braskem Labs, programa oferecido entre 2015 e 2022, responsável por acelerar 132 startups focadas em impacto. “Aprendemos com um programa corporativo de sucesso e agora criamos um modelo com o olhar de investidores, capaz de trazer maior proximidade, flexibilidade e agilidade junto aos participantes”, afirma o CEO da Oxygea.

