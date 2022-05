Bússola&Cia: São Paulo busca investidores dos EUA para PPPs

Por Márcio de Freitas

O Estado de São Paulo levou um porfólio de 19 PPPs, com R$ 36 bilhões em investimentos e geração de 2 milhões de empregos para apresentação a investidores dos Estados Unidos. O secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado de SP, Júlio Serson, está com agenda intensa no país de Joe Biden nesta semana, em busca de geração de empregos e renda aos paulistas. As prioridades do Estado comandado por Rodrigo Garcia (PSDB) são obras como o Rodoanel e as linhas de metrô. Serson esteve na bolsa de valores de Nova York. E até sexta-feira terá agenda com alguns dos maiores bancos do mundo, como o Citibank.

Integração

A farmacêutica Libbs abriu inscrições a seu segundo programa de conexão com startups, scale-ups e pequenas empresas, o Linna – Libbs Inovação Aberta. Na primeira edição, 185 startups foram mapeadas, gerando cinco projetos piloto e trazendo parceiros além do universo da saúde para soluções que impactam todo o negócio. Na nova edição, o Linna mantém a porta aberta para inovação em todas as áreas da Empresa.

Franquia de resultado

O setor de franquias faturou mais de R$165 bilhões em 2020, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Dois segmentos cresceram mais de 3% e se destacaram: beleza e bem-estar. Nesse nicho, a MedSystems usa a tecnologia médico-estética para alavancar seu crescimento, e obteve mais de 85% em 2021. Em 2022, espera superar 65% em expansão baseado em nova unidade de negócios focada no mercado B2B. A nova área será comandada por Wagner Quina, que tem mais de 25 anos de experiência no varejo e e-commerce.

Construção segura

A corretora Globus Seguros e a Cada Casa, startup de soluções de construção civil para pessoas físicas e profissionais da área, se uniram para auxiliar com apólices de seguros e suporte na compra de materiais para quem planeja uma obra e quer se prevenir contra imprevistos. A construtech viabiliza o projeto, e a Globus disponibiliza assistência com o seguro de obra personalizado, atendendo desde coberturas básicas até apólices com 20 garantias adicionais. A Globus estima alcançar cerca de mil apólices mensais.

Shopping

O bairro da Taquara, separado de Jacarepaguá em 1993, receberá a finalização do shopping Taquara Plaza, em novembro. Será o único shopping a ser inaugurado na cidade do Rio este ano. A ARGO é a empresa desenvolvedora do projeto. Este é o quarto shopping da empresa, que atualmente administra 21 empreendimentos no Brasil. O investimento é de R$ 300 milhões. O grande charme é o rooftop que inclui um parque infantil com roda gigante e mini montanha russa, além de outros diferenciais.

Sociedade

O Grupo SBF anuncia sociedade com a X3M, referência em sportainment no Brasil. O grupo adquiriu participação no negócio da X3M, a qual oferece experiências inovadoras no segmento de corrida e eventos outdoor, além de ter marcas próprias já consolidadas globalmente no mercado. A transação foi conduzida pela SBF Ventures, unidade criada para acelerar os investimentos do Grupo SBF no empreendedorismo esportivo.

Pet sustentável

A Petlove&Co está lançando seu primeiro relatório anual de sustentabilidade, marcando a evolução e a integração da agenda ESG ao negócio da empresa. São três pilares: operação responsável, promoção da saúde e bem-estar (humana e pet) e governança ESG. Para 2022, um plano de evoluções em diversos processos prevê: a redução de 5% das emissões de gases do efeito estufa gerados pela frota e de 10% do impacto das embalagens dos produtos vendidos, a estruturação de um programa de diversidade.

Ação empreendedora

A Fundação Estudar já foi responsável pela formação de 90 mil jovens em seus cursos. Nos dias 17, 18 e 19 de maio, a instituição promove evento online e gratuito voltado para jovens em início de carreira, com o objetivo de ampliar a visão sobre oportunidades de mercado e desenvolvimento de habilidades profissionais. O evento conta com a presença de Isabela Matte, empreendedora, listada pela Forbes under 30; Lívia Kuga, head de Atração e Seleção na Stone, atuante em projetos voltados a gestão de pessoas e de carreiras. Outros speakers confirmados são Claudia Elisa e César Filho.

Gripe

A chegada do outono e a extinção do uso de máscaras podem catalisar a propagação do vírus influenza H3N2, com novo surto da doença. Especialistas recomendam a vacina como melhor prevenção. O Grupo Alliar investe na ampliação do serviço de vacinação em suas unidades em São Paulo, Minas Gerais, Pará e Espírito Santo, oferecendo imunização quadrivalente contra gripe, cuja taxa de proteção ultrapassa os 90% dos casos graves de pneumonia.

Centro de pesquisas

A JBS escolheu a cidade de Florianópolis (SC) para sediar o JBS Biotech Innovation Center, centro de pesquisas para área de alimentos. O local, inicialmente, terá como foco o desenvolvimento de tecnologia própria para a produção de proteínas cultivadas, visando tornar mais eficiente, escalável e financeiramente competitivo o seu processo produtivo. O investimento na capital catarinense é estimado em US$ 60 milhões nos próximos quatro anos.

Prática

Estão abertas as inscrições para a Conferência Na Prática, evento gratuito da Fundação Estudar, que acontece entre os dias 11 e 12 de julho, e promove o encontro virtual de entre jovens talentos interessados no mercado financeiro e gestão empresarial e recrutadores das maiores empresas do setor no país, como Santander, Itaú, BCG. As incrições vão até dia 16 de maio, por meio do link. O encontro também é marcado pela presença de Lucas Niemayer, gerente dorporativo de Atração de Talentos do Supply da Cervejaria Ambev para a América do Sul

