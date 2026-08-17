Empresa brasileira aposta em reconhecimento facial com diversidade étnica

A Senior Sistemas, uma das maiores empresas de software para gestão da América Latina, integrou ao seu portfólio de soluções para Gestão de Pessoas a tecnologia de reconhecimento facial desenvolvida pela startup brasileira Gryfo. Baseada em Inteligência Artificial (IA) e deep learning, a plataforma reúne funcionalidades como reconhecimento facial múltiplo, operação off-line e mecanismos avançados de prevenção a fraudes, alcançando 99,99% de precisão.

Desenvolvida no Brasil para atender às características do mercado nacional, a solução foi treinada com uma base de dados representativa da diversidade étnica da população brasileira. Esse diferencial contribui para elevar a precisão do reconhecimento facial em diferentes perfis de usuários e reduzir inconsistências associadas a variações de características físicas e raciais.

A proposta é oferecer às empresas uma solução mais aderente ao contexto local, com alto nível de confiabilidade para aplicações corporativas de autenticação, controle de acesso, registro de ponto e pagamentos digitais.

"A Gryfo desenvolveu uma tecnologia preparada para os desafios do mercado brasileiro, combinando alta precisão, segurança e facilidade de implementação. Ao integrar essa solução ao ecossistema da Senior, ampliamos significativamente seu alcance e sua capacidade de gerar valor para milhares de empresas", afirma o CEO da Gryfo, Victor Gomes.

Com a incorporação da tecnologia da Gryfo, a Senior amplia sua plataforma HCM (Gestão de Capital Humano) e reforça sua atuação em inovação para gestão de pessoas.

A solução chega em um cenário de transformação digital acelerada, no qual a biometria facial vem se consolidando como recurso estratégico para empresas que buscam mais eficiência, segurança e produtividade em seus processos.

"Hoje, mais de quatro mil empresas usam as soluções de Ponto da Senior e podem contar com a tecnologia da Gryfo. São mais de 110 mil faces já estão cadastradas, registrando mais de 10 milhões de marcações realizadas por reconhecimento facial", destaca a head-executiva de HCM da Senior, Jessica Ariane Bartosewiz.

A integração faz parte da estratégia da companhia de ampliar seu ecossistema tecnológico, que atende atualmente mais de 14 mil grupos econômicos e gerencia mais de 11 milhões de vidas.

Reconhecimento facial off-line e múltiplo

Entre os principais diferenciais da plataforma está a operação off-line em dispositivos móveis, que permite seu funcionamento mesmo em locais sem acesso à internet.

A funcionalidade é voltada especialmente a setores como Indústria, Agronegócio, Construção, Logística e Varejo, onde a conectividade pode ser limitada. Isso ocorre devido a aplicação de uma IA de reconhecimento facial pensada para rodar dentro do celular do usuário.

“Nossa ferramenta continua operando mesmo em fazendas, plantas industriais e áreas remotas, utilizando dispositivos móveis acessíveis e garantindo a continuidade dos processos sem depender de conexão”, explica Victor.

Na prática, o funcionamento off-line ajuda a resolver desafios recorrentes de setores como o Agronegócio, por exemplo, no qual trabalhadores podem registrar o ponto em fazendas e áreas remotas mesmo sem acesso à internet, já que o reconhecimento facial é processado localmente e os dados ficam armazenados no dispositivo até a sincronização automática com a nuvem.

Na Indústria, a tecnologia também contribui para agilizar a entrada de colaboradores nas fábricas, reduzir filas nas trocas de turno e aumentar a confiabilidade das marcações.

Ao diminuir inconsistências no controle de jornada, a solução ainda apoia as empresas na prevenção de passivos trabalhistas, retrabalho administrativo e riscos relacionados a registros incorretos de ponto.

Outro destaque é o reconhecimento facial múltiplo (1\:N), tecnologia que permite identificar uma pessoa entre milhares de faces cadastradas, em tempo real, e utilizando um único dispositivo. O recurso agiliza processos em ambientes com grande circulação de colaboradores, reforça a segurança operacional e reduz tentativas de fraude, como o compartilhamento de cartões para registro de ponto.

Inteligência artificial aplicada à segurança

A plataforma incorpora um conjunto de tecnologias voltadas à autenticação de identidade e à prevenção de fraudes. Entre elas estão o Face Match, que compara o rosto do usuário com documentos oficiais durante o processo de cadastro; o Liveness Detection, capaz de identificar tentativas de adulteração por meio de fotografias, vídeos ou outras simulações; além de recursos voltados ao uso da biometria facial em rotinas corporativas.

Outro diferencial é a tecnologia de enriquecimento automático da biometria facial, que mantém o perfil biométrico do usuário atualizado ao longo do tempo. A cada autenticação válida, o sistema incorpora características recentes do rosto, adaptando-se naturalmente a mudanças de aparência, como crescimento ou remoção de barba, uso de óculos, alterações no corte de cabelo e sinais do envelhecimento. Com isso, a tecnologia preserva altos índices de precisão ao longo dos anos, reduzindo falhas de reconhecimento e proporcionando uma experiência mais fluída para o usuário.

O treinamento da inteligência artificial com uma base de dados compatível com a diversidade da população brasileira também representa um importante diferencial tecnológico. Na prática, esse desenvolvimento contribui para reduzir vieses técnicos, aumentar a consistência dos reconhecimentos e ampliar a confiabilidade dos processos de autenticação em ambientes corporativos com perfis variados de usuários.

"Essa plataforma foi preparada para identificar diferentes tentativas de violação de segurança, incluindo o uso de fotografias, vídeos, máscaras e até tentativas de autenticação envolvendo gêmeos idênticos. E essa integração com a Gryfo fortalece nossa posição como referência em tecnologia para gestão de pessoas, agregando mais segurança, eficiência e inteligência aos processos empresariais", conclui Jessica.