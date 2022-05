Pet vira parte da família e protagonista em seguro de vida na BB Seguros

Segundo um levantamento realizado pela BB Seguros, a utilização do serviço de assistência pet cresceu 190% no ano passado em relação a 2020, com um índice médio de satisfação dos clientes superior a 70%. A performance consolidou o benefício como um dos três preferidos pelos clientes do seguro de vida da BB Seguros em 2021. Os serviços mais solicitados pelos clientes são consulta veterinária, atendimento emergencial, hospedagem e funeral.

“Os pets são vistos como parte das famílias e têm um papel relevante para a saúde física e mental de seus donos ou tutores. Alguns estudos indicam que ter um bicho de estimação pode diminuir o desenvolvimento de doenças em seus donos, já que a convivência ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, além de diminuir sintomas de ansiedade e depressão. Tudo isso gera enorme potencial para esse mercado”, afirma João Fruet, diretor comercial da Brasilseg, uma empresa da BB Seguros.

Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro lideram o ranking de acionamentos da assistência pet. E a tendência é de crescimento. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), existem mais de 55 milhões de cães e quase 25 milhões de gatos, dados que nos colocam em terceiro lugar no ranking mundial como o país com maior população total de animais de estimação. Desse universo, estima-se que apenas 130 mil animais contam com algum tipo de assistência contratada.

Os clientes dos planos Vida Plena ou Vida Total podem solicitar consultas veterinárias de rotina, hospedagem, em caso de viagem ou hospitalização do segurado. O benefício prevê ainda atendimento veterinário de emergência, 24 horas por dia, em todos os dias da semana, com garantia de ida e volta a hospitais e clínicas veterinárias.

Os donos de pet também podem contar com assistência em casos de morte do animal, com suporte para transporte e demais procedimentos funerários, como cremação e sepultamento. Clique aqui para saber mais sobre os Seguros Pra Vida da BB Seguros.

