Bússola & Cia: programa apoia brasileiras na vida após câncer de mama

A Oncoclínicas&Co criou o OC sobreVIVER, programa pioneiro que já beneficiou mais de 400 pacientes, oferecendo suporte multidisciplinar e emocional a mulheres após o tratamento do câncer de mama.

Criada em 2020 pela oncologista Luciana Landeiro, com foco em câncer de mama, a iniciativa reúne um banco de dados com mais de 600 pacientes e foi ampliado em 2023 para outras especialidades (colorretal e próstata).

Com a abordagem survivorship, que reconhece a pessoa como sobrevivente desde o diagnóstico, o OC sobreviver já está presente em oito estados, com atendimentos presenciais e por telemedicina.

O programa é iniciado cerca de três meses após o término da terapia ativa, e conta com enfermeira navegadora, oncologistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e especialistas em sexualidade, genética e reprodução humana. Pacientes jovens com câncer de mama têm acesso à cartilha Young and Strong, tradução autorizada do Dana-Farber Cancer Institute – EUA.

Projeto une saúde e sustentabilidade e restauração da Mata Atlântica

O A.C.Camargo Cancer Center e a Reservas Votorantim lançaram o projeto “Gente que cultiva vida”, que une saúde e sustentabilidade por meio da restauração da Mata Atlântica. Pacientes, colaboradores e comunidade podem doar mudas nativas, e o A.C.Camargo doa outra em dobro. A meta inicial é restaurar 1 hectare no Parque Estadual do Jurupará, no Vale do Ribeira (SP). A iniciativa reforça o conceito de Saúde Única, mostrando que cuidar do meio ambiente também é cuidar da vida. Após a conclusão dessa primeira meta, há possibilidade de ampliação do projeto em parceria com o A.C. Camargo.

Gerdau renova parceria com GP de Fórmula 1

A Gerdau, maior produtora brasileira de aço e líder global em aços especiais, renova pelo terceiro ano sua parceria com o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

Em 2025, o aço Gerdau 100% reciclável e de baixo carbono estará presente em novas estruturas do Autódromo de Interlagos, reforçando o compromisso da companhia com a sustentabilidade e a economia circular.

Maior recicladora de aço da América Latina, a Gerdau transforma cerca de 10 milhões de toneladas de sucata por ano em produtos que impulsionam o desenvolvimento do país.

Savana investe R$ 60 milhões para reduzir até 90% as emissões de GEEs

A Savana Holding, companhia brasileira fundada em 2011 e sediada em São Paulo, vem se consolidando como uma das principais impulsionadoras da transição energética no País.

Ao liderar o investimento na Suape II (Suape Energia), tornou-se a maior holding da América Latina dedicada à geração de energia.

Em Pernambuco, desenvolve um projeto térmico pioneiro movido a etanol, em parceria com a finlandesa Wärtsilä, com investimento inicial de R$ 60 milhões e potencial de reduzir em até 90% as emissões de gases de efeito estufa.

Melhores Invenções de Beleza de 2025 vai para a L’Oréal

Reconhecida pela Time como uma das ''Melhores Invenções de Beleza de 2025'', a molécula Melasyl™, desenvolvida pelo Grupo L’Oréal e presente no Mela B3 Sérum da La Roche-Posay, representa um avanço no combate à hiperpigmentação.

Resultado de 18 anos de pesquisa, ela age seletivamente antes da formação das manchas, sem alterar o tom natural da pele.

Testada globalmente, mostrou eficácia superior a ativos tradicionais, reforçando a liderança científica e o compromisso da marca com diversidade e inovação dermatológica.

Cultura resulta em redução de 80% das emissões de carbono

A BAT Brasil comemora a redução de até 80% nas emissões de carbono, graças a uma cultura transversal que une tecnologia e pessoas.

O marco foi atingido com o uso de 88% de energia renovável na cadeia produtiva, biocombustíveis na frota e o emprego de inteligência artificial na produção.

A performance só é possível devido à cultura de inovação, que incorpora práticas para estimular criatividade e risco calculado.

Tais ações também renderam à companhia o 3º lugar no ranking Glassdoor, consolidando-a como uma das 5 melhores empresas do segmento indústria e manufatura para trabalhar no país e vencedora do prêmio Employer Branding Awards 2025.

Mafra Especialidades completa 25 anos e fortalece presença no mercado de saúde e bem-estar

A Mafra Especialidades celebra 25 anos de operação e consolida sua presença em Ribeirão Preto, onde mantém duas lojas físicas e o centro de suas operações no país a nível nacional.

Com mais de 15 mil produtos em seu portfólio, a companhia se diferencia por oferecer curadoria, conveniência e atendimento técnico especializado, com o suporte de farmacêuticos, nutricionistas e enfermeiros nas unidades.

“Nosso objetivo é simplificar o acesso à saúde, apostando na aproximação e personalização com o cuidado humano”, afirma Andryelle Mokarzel, Head Comercial da Mafra Especialidades.

EuroChem debate fertilizantes na Exposibram

Alexandre Aigner, CFO e CEO adjunto do Complexo de Serra do Salitre da EuroChem, participa na quinta (30) de painel sobre fertilizantes na Exposibram, em Salvador.

O debate abordará desafios da produção nacional, sustentabilidade, inovação e a redução da dependência de insumos importados.

O Complexo de Serra do Salitre, inaugurado em 2024 com US$ 1 bilhão, tem capacidade de produção de 1 milhão de toneladas de fertilizantes ao ano, devendo suprir 15% da demanda nacional. A Exposibram é organizada pelo IBRAM e foca em atrair investimentos para o Nordeste.

Um em cada três ativos na nuvem tem falhas exploráveis

Um estudo global da CyCognito, empresa de Attack Surface Management integrante do portfólio da CyberGate, revelou que um em cada três ativos hospedados na nuvem possui vulnerabilidades exploráveis por cibercriminosos.

A pesquisa analisou milhões de ativos em 2025 nas principais plataformas, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud, e mostrou que o Google Cloud lidera em falhas, com 38% dos ativos expostos, seguido por Azure (27%) e AWS (15%). Entre provedores menores, o índice também é de 38%.

As vulnerabilidades críticas (pontuação acima de 9 no CVSS) são raras, mas a Azure tem a maior incidência (0,07%). Já as falhas facilmente exploráveis atingem 13% dos ativos em provedores alternativos, 10% em outros serviços, 5% no Google Cloud e 2% na AWS e na Azure.

Dois em cada três empresários não acompanham o caixa diariamente

Uma pesquisa realizada pela Cielo, em parceria com a Expertise, revela que apenas 33% dos pequenos empresários brasileiros monitoram o caixa de suas empresas todos os dias, enquanto metade faz esse controle semanalmente.

O levantamento expõe lacunas de gestão que afetam o desempenho do setor: 27% dos empreendedores têm pouco ou nenhum conhecimento em finanças, 21% misturam despesas pessoais e empresariais e metade recorreu a crédito no último ano, principalmente para capital de giro.

O estudo aponta que a falta de acompanhamento sistemático e de capacitação financeira ainda é um dos principais desafios para a saúde dos pequenos negócios no país. Foram ouvidos 203 gestores de empresas em todo o país.

Interior do Brasil movimenta o e-commerce de PMEs no 3º trimestre

O e-commerce brasileiro tem se expandido para regiões que antes registravam menor presença nesse setor.

Segundo o novo levantamento do Mapa da Logística, realizado pela Loggi com dados do terceiro trimestre deste ano, as pequenas e médias empresas (PMEs) - localizadas em capitais como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Brasília (DF) - apresentaram um crescimento expressivo de 194% no envio de pacotes para consumidores de cidades do interior como Niterói (RJ), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP) e Vila Velha (ES).

Esse movimento evidencia o avanço da digitalização do consumo fora dos grandes centros urbanos e reforça a importância da logística na conexão entre diferentes regiões do país. Para baixar o estudo completo, acesse o link.

Taxas do vale-refeição seguem altas

Pesquisa do Ipsos-Ipec revela que as taxas cobradas pelas empresas de benefícios em pagamentos com vale-refeição são, em média, 61% maiores que as das operadoras de cartão de crédito.

A taxa média do vale-refeição é de 5,19%, chegando a 6,21% em Salvador/Recife. Em comparação, o cartão de crédito cobra 3,22%, o débito 2% e o PIX 1,64%.

Segundo Fernando de Paula, vice-presidente da ANR, a regulamentação da interoperabilidade e portabilidade dos vales pode reduzir custos e ajudar a conter a inflação dos alimentos.

Rakuten Advertising apresenta novo estudo sobre influência, consumo e performance para a Black Friday

Um novo estudo da Rakuten Advertising revela que 65% dos consumidores são influenciados por criadores de conteúdo de beleza em suas decisões de compra, consolidando a categoria como uma das mais impactantes no funil de consumo.

Segundo Bruna Nobre, Diretora de Publisher Partnerships da Rakuten Advertising no Brasil, marcas que unem a credibilidade dos creators a estratégias de afiliação baseadas em dados e acordos híbridos, com comissões e bonificações por desempenho, transformam influência em conversão real.

O levantamento também aponta menor impacto de influenciadores dos segmentos de luxo e parentalidade, enquanto o cenário de consumo digital segue aquecido: a Black Friday de 2025 deve movimentar R$ 13,6 bilhões, crescimento de 16,5% em relação a 2024, com 98% dos consumidores buscando descontos e cupons antes de comprar online.

Congresso Brasileiro do Mecânico acontece no dia 25

O Congresso Brasileiro do Mecânico (CBM) chega à sua 8ª edição consolidado como o maior evento técnico do aftermarket automotivo do país.

O encontro será realizado no dia 25 de outubro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo (SP), e deve reunir mais de 4 mil profissionais da reparação automotiva de todo o Brasil, entre mecânicos, gestores de oficina, instrutores, estudantes e representantes das principais marcas do setor.

Empresas como AutoZone, BProauto, Castrol, Motorcraft, Lubrax, Mopar, Texaco e Valvoline já confirmaram presença.

Maturidade das companhias analisada

O MITI (Markets Innovation & Technology Institute) encerra em 31 de outubro o primeiro corte da Pesquisa Setorial 2025, que avalia a maturidade das companhias e os impactos financeiros e operacionais de cibersegurança, governança de dados e uso de IA.

O estudo mede a percepção de risco das empresas brasileiras e marca a terceira edição nacional do levantamento. Para participar basta acessar o site do MITI.

Fernando Pantaleão é o novo VP Comercial da Suhai Seguradora

A Suhai Seguradora anuncia a chegada de Fernando Pantaleão como vice-presidente Comercial. O movimento reforça a estratégia de expansão e consolidação no mercado brasileiro de seguros.

Esta é a primeira contratação para a vice-presidência da companhia, que vem estruturando sua liderança executiva para sustentar o crescimento acelerado dos últimos anos.

Com mais de 25 anos no mercado financeiro e de pagamentos, Pantaleão já passou por posições de liderança em grandes companhias, como a Visa, Banco Original, PayPal, HSBC, Itaú, Natura e Rede.

Gaspar Lins chega à Agrotools

A Agrotools, anuncia reforço do time executivo com Gaspar Lins, ex-Digio, que assume como Líder Executivo de Tecnologia e Operações e Rodrigo Amaral, ex-Banco Original, que chega como Gerente Executivo de Infraestrutura e Segurança da Informação.

Essa movimentação faz parte da consolidação do Agrotools 5.0, que tem o objetivo de transformar o setor agro para além de uma atualização tecnológica, mas permitirá que o agro opere no mesmo nível de confiabilidade em operações de dados em tempo real e inovação dos mercados financeiros digitais.