Bússola & Cia: programa apoia brasileiras na vida após câncer de mama

O OC sobreviver já está presente em oito estados (Siam Pukkato / EyeEm/Getty Images)
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07h00.
A Oncoclínicas&Co criou o OC sobreVIVER, programa pioneiro que já beneficiou mais de 400 pacientes, oferecendo suporte multidisciplinar e emocional a mulheres após o tratamento do câncer de mama.
Criada em 2020 pela oncologista Luciana Landeiro, com foco em câncer de mama, a iniciativa reúne um banco de dados com mais de 600 pacientes e foi ampliado em 2023 para outras especialidades (colorretal e próstata).
Com a abordagem survivorship, que reconhece a pessoa como sobrevivente desde o diagnóstico, o OC sobreviver já está presente em oito estados, com atendimentos presenciais e por telemedicina.
O programa é iniciado cerca de três meses após o término da terapia ativa, e conta com enfermeira navegadora, oncologistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e especialistas em sexualidade, genética e reprodução humana. Pacientes jovens com câncer de mama têm acesso à cartilha Young and Strong, tradução autorizada do Dana-Farber Cancer Institute – EUA.
O A.C.Camargo Cancer Center e a Reservas Votorantim lançaram o projeto “Gente que cultiva vida”, que une saúde e sustentabilidade por meio da restauração da Mata Atlântica. Pacientes, colaboradores e comunidade podem doar mudas nativas, e o A.C.Camargo doa outra em dobro. A meta inicial é restaurar 1 hectare no Parque Estadual do Jurupará, no Vale do Ribeira (SP). A iniciativa reforça o conceito de Saúde Única, mostrando que cuidar do meio ambiente também é cuidar da vida. Após a conclusão dessa primeira meta, há possibilidade de ampliação do projeto em parceria com o A.C. Camargo.
A Gerdau, maior produtora brasileira de aço e líder global em aços especiais, renova pelo terceiro ano sua parceria com o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.
Em 2025, o aço Gerdau 100% reciclável e de baixo carbono estará presente em novas estruturas do Autódromo de Interlagos, reforçando o compromisso da companhia com a sustentabilidade e a economia circular.
Maior recicladora de aço da América Latina, a Gerdau transforma cerca de 10 milhões de toneladas de sucata por ano em produtos que impulsionam o desenvolvimento do país.
A Savana Holding, companhia brasileira fundada em 2011 e sediada em São Paulo, vem se consolidando como uma das principais impulsionadoras da transição energética no País.
Ao liderar o investimento na Suape II (Suape Energia), tornou-se a maior holding da América Latina dedicada à geração de energia.
Em Pernambuco, desenvolve um projeto térmico pioneiro movido a etanol, em parceria com a finlandesa Wärtsilä, com investimento inicial de R$ 60 milhões e potencial de reduzir em até 90% as emissões de gases de efeito estufa.
Reconhecida pela Time como uma das ''Melhores Invenções de Beleza de 2025'', a molécula Melasyl™, desenvolvida pelo Grupo L’Oréal e presente no Mela B3 Sérum da La Roche-Posay, representa um avanço no combate à hiperpigmentação.
Resultado de 18 anos de pesquisa, ela age seletivamente antes da formação das manchas, sem alterar o tom natural da pele.
Testada globalmente, mostrou eficácia superior a ativos tradicionais, reforçando a liderança científica e o compromisso da marca com diversidade e inovação dermatológica.
A BAT Brasil comemora a redução de até 80% nas emissões de carbono, graças a uma cultura transversal que une tecnologia e pessoas.
O marco foi atingido com o uso de 88% de energia renovável na cadeia produtiva, biocombustíveis na frota e o emprego de inteligência artificial na produção.
A performance só é possível devido à cultura de inovação, que incorpora práticas para estimular criatividade e risco calculado.
Tais ações também renderam à companhia o 3º lugar no ranking Glassdoor, consolidando-a como uma das 5 melhores empresas do segmento indústria e manufatura para trabalhar no país e vencedora do prêmio Employer Branding Awards 2025.
A Mafra Especialidades celebra 25 anos de operação e consolida sua presença em Ribeirão Preto, onde mantém duas lojas físicas e o centro de suas operações no país a nível nacional.
Com mais de 15 mil produtos em seu portfólio, a companhia se diferencia por oferecer curadoria, conveniência e atendimento técnico especializado, com o suporte de farmacêuticos, nutricionistas e enfermeiros nas unidades.
“Nosso objetivo é simplificar o acesso à saúde, apostando na aproximação e personalização com o cuidado humano”, afirma Andryelle Mokarzel, Head Comercial da Mafra Especialidades.
Alexandre Aigner, CFO e CEO adjunto do Complexo de Serra do Salitre da EuroChem, participa na quinta (30) de painel sobre fertilizantes na Exposibram, em Salvador.
O debate abordará desafios da produção nacional, sustentabilidade, inovação e a redução da dependência de insumos importados.
O Complexo de Serra do Salitre, inaugurado em 2024 com US$ 1 bilhão, tem capacidade de produção de 1 milhão de toneladas de fertilizantes ao ano, devendo suprir 15% da demanda nacional. A Exposibram é organizada pelo IBRAM e foca em atrair investimentos para o Nordeste.
Um estudo global da CyCognito, empresa de Attack Surface Management integrante do portfólio da CyberGate, revelou que um em cada três ativos hospedados na nuvem possui vulnerabilidades exploráveis por cibercriminosos.
A pesquisa analisou milhões de ativos em 2025 nas principais plataformas, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud, e mostrou que o Google Cloud lidera em falhas, com 38% dos ativos expostos, seguido por Azure (27%) e AWS (15%). Entre provedores menores, o índice também é de 38%.
As vulnerabilidades críticas (pontuação acima de 9 no CVSS) são raras, mas a Azure tem a maior incidência (0,07%). Já as falhas facilmente exploráveis atingem 13% dos ativos em provedores alternativos, 10% em outros serviços, 5% no Google Cloud e 2% na AWS e na Azure.
Uma pesquisa realizada pela Cielo, em parceria com a Expertise, revela que apenas 33% dos pequenos empresários brasileiros monitoram o caixa de suas empresas todos os dias, enquanto metade faz esse controle semanalmente.
O levantamento expõe lacunas de gestão que afetam o desempenho do setor: 27% dos empreendedores têm pouco ou nenhum conhecimento em finanças, 21% misturam despesas pessoais e empresariais e metade recorreu a crédito no último ano, principalmente para capital de giro.
O estudo aponta que a falta de acompanhamento sistemático e de capacitação financeira ainda é um dos principais desafios para a saúde dos pequenos negócios no país. Foram ouvidos 203 gestores de empresas em todo o país.
O e-commerce brasileiro tem se expandido para regiões que antes registravam menor presença nesse setor.
Segundo o novo levantamento do Mapa da Logística, realizado pela Loggi com dados do terceiro trimestre deste ano, as pequenas e médias empresas (PMEs) - localizadas em capitais como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Brasília (DF) - apresentaram um crescimento expressivo de 194% no envio de pacotes para consumidores de cidades do interior como Niterói (RJ), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP) e Vila Velha (ES).
Esse movimento evidencia o avanço da digitalização do consumo fora dos grandes centros urbanos e reforça a importância da logística na conexão entre diferentes regiões do país. Para baixar o estudo completo, acesse o link.
Pesquisa do Ipsos-Ipec revela que as taxas cobradas pelas empresas de benefícios em pagamentos com vale-refeição são, em média, 61% maiores que as das operadoras de cartão de crédito.
A taxa média do vale-refeição é de 5,19%, chegando a 6,21% em Salvador/Recife. Em comparação, o cartão de crédito cobra 3,22%, o débito 2% e o PIX 1,64%.
Segundo Fernando de Paula, vice-presidente da ANR, a regulamentação da interoperabilidade e portabilidade dos vales pode reduzir custos e ajudar a conter a inflação dos alimentos.
Um novo estudo da Rakuten Advertising revela que 65% dos consumidores são influenciados por criadores de conteúdo de beleza em suas decisões de compra, consolidando a categoria como uma das mais impactantes no funil de consumo.
Segundo Bruna Nobre, Diretora de Publisher Partnerships da Rakuten Advertising no Brasil, marcas que unem a credibilidade dos creators a estratégias de afiliação baseadas em dados e acordos híbridos, com comissões e bonificações por desempenho, transformam influência em conversão real.
O levantamento também aponta menor impacto de influenciadores dos segmentos de luxo e parentalidade, enquanto o cenário de consumo digital segue aquecido: a Black Friday de 2025 deve movimentar R$ 13,6 bilhões, crescimento de 16,5% em relação a 2024, com 98% dos consumidores buscando descontos e cupons antes de comprar online.
O Congresso Brasileiro do Mecânico (CBM) chega à sua 8ª edição consolidado como o maior evento técnico do aftermarket automotivo do país.
O encontro será realizado no dia 25 de outubro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo (SP), e deve reunir mais de 4 mil profissionais da reparação automotiva de todo o Brasil, entre mecânicos, gestores de oficina, instrutores, estudantes e representantes das principais marcas do setor.
Empresas como AutoZone, BProauto, Castrol, Motorcraft, Lubrax, Mopar, Texaco e Valvoline já confirmaram presença.
O MITI (Markets Innovation & Technology Institute) encerra em 31 de outubro o primeiro corte da Pesquisa Setorial 2025, que avalia a maturidade das companhias e os impactos financeiros e operacionais de cibersegurança, governança de dados e uso de IA.
O estudo mede a percepção de risco das empresas brasileiras e marca a terceira edição nacional do levantamento. Para participar basta acessar o site do MITI.
A Suhai Seguradora anuncia a chegada de Fernando Pantaleão como vice-presidente Comercial. O movimento reforça a estratégia de expansão e consolidação no mercado brasileiro de seguros.
Esta é a primeira contratação para a vice-presidência da companhia, que vem estruturando sua liderança executiva para sustentar o crescimento acelerado dos últimos anos.
Com mais de 25 anos no mercado financeiro e de pagamentos, Pantaleão já passou por posições de liderança em grandes companhias, como a Visa, Banco Original, PayPal, HSBC, Itaú, Natura e Rede.
A Agrotools, anuncia reforço do time executivo com Gaspar Lins, ex-Digio, que assume como Líder Executivo de Tecnologia e Operações e Rodrigo Amaral, ex-Banco Original, que chega como Gerente Executivo de Infraestrutura e Segurança da Informação.
Essa movimentação faz parte da consolidação do Agrotools 5.0, que tem o objetivo de transformar o setor agro para além de uma atualização tecnológica, mas permitirá que o agro opere no mesmo nível de confiabilidade em operações de dados em tempo real e inovação dos mercados financeiros digitais.