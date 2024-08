Observatório do Clima aponta que o reduzir em 92% as emissões de gases do efeito estufa (GEE) até 2035, para contribuir de forma justa com a proposta de limitar em 1,5 graus Celsius (ºC) o as emissões de 2005 e avança limitando em 200 milhões de toneladas líquidas, a emissão anual que era de 2,4 bilhões de toneladas líquidas, há 19 anos. Um estudo da redeaponta que o Brasil precisaas(GEE) até 2035, para contribuir de forma justa com a proposta de limitar em(ºC) o aquecimento global . O percentual tem como base, a emissão anual que era de 2,4 bilhões de toneladas líquidas, há 19 anos.

O estudo considerou qual a carga de gases do efeito estufa que a atmosfera ainda suporta para manter o aumento da temperatura global em 1,5ºC e a participação do país nas emissões globais considerando a mudança no uso da terra promovida em seu território.“É um cálculo para a necessidade do que o planeta precisa. É um cálculo feito entre o que seria justo, contando o histórico do Brasil de colocar [metas] em uma NDC, e também o que é possível a gente fazer olhando para o que nós precisamos de esforço para manter 1,5ºC”, explica Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima

O percentual foi apresentado nesta segunda-feira, 26, pela entidade, na terceira contribuição para a proposta de meta climática que será apresentada pelo país durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA). O Observatório do Clima foi a primeira iniciativa da sociedade civil a contribuir, em 2015, com estudos para subsidiar as ambições climáticas brasileiras, tendo contribuído novamente em 2020.